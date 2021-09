CEO e-auto's Polestar : '20 miljard is geen hoge waardering'

De elektrische-autoproducent Polestar trekt naar de beurs. '20 miljard dollar is geen hoge waardering', zegt CEO Thomas Ingenlath.

De Volvo-dochter Polestar gaat naar de beurs via een fusie met de lege beursschelp (spac) Gores Guggenheim, die dit voorjaar 800 miljoen euro ophaalde. Geen traditionele beursgang dus. Er komt een kapitaalverhoging van 250 miljoen dollar, waarop institutionele partijen al hebben ingeschreven. De deal waardeert het bedrijf op 20 miljard dollar (17 miljard euro), meldt Polestar.

Lucid werd gewaardeerd tegen 4,9 keer de toekomstige omzet, terwijl het in tegenstelling tot ons nog geen enkele auto heeft gemaakt. Thomas Ingenlath CEO Polestar

Die waardering van 20 miljard dollar staat gelijk aan drie keer de verwachte omzet voor 2023 en is twee keer zo hoog als die van Renault , een van de grootste autoproducenten ter wereld. 'Dat is geen hoge waardering', zegt de CEO van Polestar in een gesprek met De Tijd. Thomas Ingenlath verwijst naar het Amerikaanse e-automerk Lucid Motors. Dat ging eerder dit jaar ook via een spac naar de beurs. 'Lucid werd gewaardeerd tegen 4,9 keer de toekomstige omzet, terwijl het in tegenstelling tot ons nog geen enkele auto heeft gemaakt.' Ingenlath verwacht dat Polestar dit jaar 1,6 miljard dollar omzet zal maken. Tegen 2023 moet dat meer dan verviervoudigd zijn.

Die hoge waardering moet verder ondersteund worden door een sappige winstmarge. Ingenlath belooft tegen 2025 een brutomarge van 9 procent, waarmee het zich comfortabel zou nestelen tussen de drie Duitse premiummerken Audi, Mercedes-Benz en BMW. 'Tegen het einde van het decennium zou dat percentage tweecijferig moeten zijn', zegt Ingenlath.

Na de operatie is zo'n 6 procent van de aandelen Polestar via de spac op Nasdaq verhandelbaar. Volvo is en blijft de grootste aandeelhouder, naast de Chinese en Koreaanse investeerders die het merk eerder dit jaar al 500 miljoen dollar toestopten en de acteur-milieuactivist Leonardo Di Caprio. Hoe de verdeling tussen de aandeelhouders is, wil Ingenlath niet zeggen.

Nieuwe modellen

Polestar maakte eind vorige eeuw faam als tuner die van gewone Volvo's racebolides maakte. Volvo, inmiddels zelf overgenomen door het Chinese Geely, kocht het bedrijf in 2015 en vormde het twee jaar later om tot apart merk dat alleen sportieve elektrische auto's zou verkopen.

Het bedrijf heeft wereldwijd zo'n honderd dealerlocaties, waarvan vijf in België. In ons land verkocht het merk dit jaar tot nu 530 exemplaren van de elektrische sedan Polestar 2.

Wereldwijd verkocht de autobouwer vorig jaar 9.000 auto's, met Europa en Azië als belangrijkste markt. Dat cijfer moet de komende jaren flink omhoog, door de lancering van drie nieuwe modellen en de introductie van het merk in aanzienlijk meer landen. Tegen 2025 verwacht de autobouwer wereldwijd 290.000 auto's per jaar te verkopen.

Zo wordt gewerkt aan de Polestar Precept en de Polestar 3, een nieuw SUV-model. Dat laatste zou geproduceerd worden in een fabriek in de Verenigde Staten in plaats van in de Chinese fabriek, om hoge importtaksen te ontwijken.

Om die operatie te financieren trekt Polestar naar de beurs. Het Polestar-aandeel komt vermoedelijk op de Nasdaq, onder de ticker PSNY.