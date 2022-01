CO2-uitstoot nieuwe wagens nooit eerder zo laag

Het marktaandeel van hybride en elektrische wagens samen kwam vorig jaar op vergelijkbare hoogte als dat van dieselwagens. Dat leert een analyse van de automarkt in 2021 van de sectorfederatie Febiac. Die elektrificatie heeft ook een impact op de uitstoot van het wagenpark.

Nooit was de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe wagens die in ons land worden ingeschreven zo laag, leert een analyse van de Belgische automarkt in 2021 van de sectorfederatie Febiac.

In een jaar daalde die van 130,7 gram per kilometer tot 116,9 gram per kilometer, gemeten met de nieuwe WLTP-test. De reden? De groeiende populariteit van elektrische en hybride motoren, vooral bij ondernemingen.

Met een volumestijging van 63,8 procent hebben geëlektrificeerde auto's (hybride en elektrische auto's) een marktaandeel van 23,5 procent, een vergelijkbaar niveau als dat van dieselwagens.

23,5% e-auto's en hybrides Bijna een kwart van de nieuwe auto's die vorig jaar in ons land ingeschreven werden, had een elektrische of hybridemotor.

Historisch, aldus Febiac, want voor het eerst komen e-auto’s en hybrides op een vergelijkbaar niveau met dieselwagens.

Terwijl in 2021 in België 22.669 volledig elektrische auto's werden ingeschreven - een nieuw record - werd bijna 9 op de 10 ingeschreven op naam van ondernemingen of zelfstandigen, 12,2 procent op naam van particulieren.

Hetzelfde geldt voor hybrideauto's met een stekker: 47.815 nieuwe inschrijvingen, waarvan meer dan 9 op 10 (90,3 procent) door ondernemingen of zelfstandigen werden ingeschreven.

Benzine primus, laagste inschrijvingen sinds 1995

Met een aandeel van 52 procent in 2021 (+0,2 procent) blijft de benzinemotor de eerste keuze van de Belgische autorijder. Na een lichte stijging in 2020 (+1,1 procent ten opzichte van 2019), zag de dieselmotor zijn marktaandeel opnieuw dalen, met 9,2 procentpunten ten opzichte van 2020, tot nog 23,7 procent.

Tegelijk waarschuwt Febiac dat de productie­capaciteit onder druk staat door de wereldwijde tekorten aan halfgeleiders, die ook andere sectoren treffen. De tijdige productie en levering van nieuwe voertuigen die de Belgen bestellen is een uitdaging, aldus de federatie.

De 383.123 inschrijvingen van nieuwe wagens in 2021 is het laagste resultaat in België sinds 1995. Het is ook de eerste keer sinds het begin van de 21ste eeuw dat de markt onder de symbolische grens van 400.000 duikt.