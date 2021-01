CO2-uitstoot van nieuwe auto's fors gedaald

Nieuwe auto's zijn vorig jaar minder vervuilend geworden. Dat is een van de gevolgen van de Europese CO2-doelstellingen. Vooral bedrijven vinden de weg naar elektrische en hybride wagens.

De CO2-uitstoot van nieuw verkochte auto's in België is opvallend fors gedaald. Nieuwe wagens stootten vorig gemiddeld 107,9 gram CO2 per kilometer uit, 12 procent minder dan in 2019. Dat blijkt uit de inschrijvingscijfers van de automobielfederatie Febiac. De gemiddelde CO2-uitstoot bereikt zo een historisch laag niveau.

Schermvullende weergave

Volgens Febiac is de daling te danken aan het almaar uitgebreidere aanbod van elektrische auto's en plug-inhybrides (die een verbrandingsmotor combineren met een elektrische aandrijving). Zo lanceerden volumemerken als Renault en Peugeot heel wat modellen met een alternatieve aandrijving.

Diesel

Die modellen zijn vooral in trek op de fleetmarkt. Vorig jaar had een op de vijf van de nieuwe bedrijfswagens een hybride (15,3%) of zuiver elektrische (5,3%) aandrijving, een record. Op de particuliere markt koos maar 6,8 procent van de kopers voor een elektrische of hybride wagen. Mogelijk speelt ook de revival van de diesel, die meer stikstofoxide (NOx) maar minder CO2 uitstoot dan een benzinewagen, een rol. De diesel zag zijn marktaandeel in België vorig jaar voor het eerst in tien jaar opnieuw stijgen.

-12% uitstoot De gemiddelde uitstoot van nieuwe wagens bedroeg vorig jaar 107,9 gram CO2 per kilometer. Dat is een daling met 12 procent tegenover 2019.

Door de dalende emissiewaarden hebben de autobouwers net op tijd hun zaakjes op orde. In de nasleep van dieselgate eiste de Europese Commissie dat nieuwe auto's vanaf 2020 hoogstens 95 gram per CO2 uitstootten. In het eerste jaar gelden evenwel tal van versoepelingen. Zo moest vorig jaar maar 95 procent van de vloot aan de Europese doelen voldoen en tellen elektrische en hybrides auto's dubbel. Daarom verwacht Febiac dat de autobouwers in België de drempel van 95 gram halen en dus geen boete riskeren van 95 euro per gram overschrijding en per ingeschreven auto.

Tot 2019 ging de gemiddelde CO2-uitstoot jaar na jaar omhoog. Dat was enerzijds te wijten aan de nieuwe Europese emissietest WLTP, die aan de basis lag van meer realistische en dus hogere uitstootwaarden. Maar ook de enorme populariteit van zware SUV's, die meer vervuilen, droeg bij tot de stijgende CO2-uitstoot. Vorig jaar was maar liefst 42 procent van de verkochte auto's in België een SUV.