CO2-uitstoot van nieuwe wagens daalt voor het eerst sinds 2016

Dankzij de opkomst van elektrische voertuigen is de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe wagens in Europa vorig jaar fors afgenomen. Dat blijkt uit cijfers van het Europees Milieuagentschap.

Nieuwe wagens stootten vorig jaar gemiddeld 107,8 gram CO2 per kilometer uit. Dat is 12 procent minder dan in 2019. Die daling van bijna 15 gram is de eerste sinds 2016 en 'valt samen met het van kracht worden van strengere emissienormen op 1 januari 2020', klinkt het.

Sinds begin vorig jaar mogen nieuwe auto's in de Europese Unie hoogstens 95 gram CO2 uitstoten. Die verplichting kwam er in de nasleep van dieselgate en wordt de komende jaren nog strenger. De volgende doelstelling is een gemiddelde van 81 gram in 2025. Nog eens vijf jaar later gaat de lat naar 60 gram. Autobouwers die de doelen niet halen riskeren boetes van 95 euro per gram overschrijding en per ingeschreven auto.

België middenmoot

Met een gemiddelde van 107,8 gram is er nog werk aan de winkel. Noorwegen scoort het best (38 gram per kilometer). Bulgarije is de slechtste leerling van de klas (133 gram). België is met 107,7 gram een betere middenmoter. Duitsland, de grootste automarkt van Europa, tekent voor de achttiende plaats.