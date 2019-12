Canadese miljardair aast op Aston Martin

Lawrence Stroll nam vorig jaar het F1-team Force India over en veranderde de naam in Racing Point.

De Canadese zakenman Lawrence Stroll plant een bod op Aston Martin, de Britse bouwer van de luxesportwagens waarmee James Bond in zijn films rondtoerde.

Bij Lawrence Stroll (60) draait alles om luxe. De Canadese selfmade-man, zoon van een welvarend Joods koppel, bouwde zijn fortuin van naar schatting 2,6 miljard dollar (2,34 miljard euro) op door belangen te nemen in tal van modemerken. Niet alleen mode interesseert hem. De miljardair staat ook bekend als een grote autoliefhebber. Hij bezit een exclusieve collectie klassieke Ferrari’s, die beschouwd wordt als de waardevolste ter wereld.

Volgens het persagentschap Bloomberg, dat zich baseert op een onderzoek van het vakblad Autocar, plant hij een bod op Aston Martin. Of Stroll mikt op de controle bij het Britse autoconcern of eerder op een minderheidsbelang aast, is niet duidelijk. De autofabrikant noch Stroll wil reageren.

Bio | Lawrence Stroll >Geboren in Montreal >Resideert met zijn vrouw in Genève (Zwitserland). >Heeft twee kinderen. >Vergaarde zijn rijkdom in de jaren 80 en 90 door de modemerken Ralph Lauren en Pierre Cardin te lanceren in Canada. >Kocht met zich zijn zakenpartner Silas Chou in de jaren 90 in bij Tommy Hilfiger en Michael Kors, en verkocht die later. >Beschikt over een vermogen van 2,6 miljard dollar.

De timing is niet toevallig. Aston Martin trok in oktober vorig jaar naar de beurs tegen een prijs van 1.900 pence (19 pond, of 22,52 euro), maar die beursgang draaide uit op een stevige flop. Het aandeel, dat gisteren 18,2 procent opveerde, heeft de voorbije maanden meer dan twee derde van zijn waarde verloren en is maar 594,60 pence meer waard. Aston Martin wordt tegen die prijs gewaardeerd op 1,3 miljard pond (1,5 miljard euro).

De forse terugval is vooral te wijten aan de slabakkende verkoop, de onzekerheid over de brexit en de dalende resultaten. In de eerste zes maanden van dit jaar leed Aston Martin nog een verlies voor belastingen van 79 miljoen pond (93 miljoen euro), terwijl de omzet 4 procent lager uitkwam op 407,1 miljoen pond (479 miljoen euro).

Om het tij te keren rekent Aston Martin op de lancering van zijn sportieve terreinwagen DBX. Maar die wordt pas midden volgend jaar verwacht. Analisten achten de kans reëel dat de autobouwer zijn balans tegen die tijd nog moet versterken door nieuwe aandelen uit te geven.

Profiel | Aston Martin >Verkocht: 6.441 wagens in 2018 >Dealers: 162 in 53 landen >Omzet: 1,1 miljard pond (2018) >Operationele winst: 147 miljoen pond

Met Stroll duikt een partij op die de huidige eigenaars kan aanzetten hun controlebelang te verkopen. Circa 60 procent van de aandelen van het autoconcern wordt gecontroleerd door twee private investeringsgroepen, Investindustrial en Adeem.