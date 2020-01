Canadese miljardair ligt in polepositie voor belang in Aston Martin

De Canadese miljardair Lawrence Stroll heeft op dit moment een streepje voor om een belang te nemen in Aston Martin, het legendarische automerk waarmee James Bond graag rondtoert.

De nieuwe investeerder zou bereid zijn tot 200 miljoen pond (230 miljoen euro) te injecteren in het autobedrijf. Dat meldt het persbureau Bloomberg maandag.

Op de beurs van Londen spurtte het aandeel maandagochtend prompt 15 procent hoger. Toch dreigt de kapitaalinjectie niet meer dan een druppel op een hete plaat te zijn. Want dat bedrag is net voldoende om te overleven. Alleen al in de eerste jaarhelft investeerde Aston Martin 162 miljoen pond.