Canadese miljardair werpt reddingsboei naar Aston Martin

De noodlijdende Britse maker van luxewagens is gered. Nieuwe investeerder Lawrence Stroll en bestaande aandeelhouders pompen bijna 600 miljoen euro in de autobouwer. Het aandeel op de Londense beurs knalt met een vierde omhoog.

Modekoning

Stroll, die voorzitter wordt van Aston Martin, beschikt over een vermogen van ruim 2 miljard euro. Hij vergaarde zijn rijkdom in de jaren 80 en 90 door de modemerken Ralph Lauren en Pierre Cardin te lanceren in Canada. Met zijn zakenpartner Silas Chou verwierf Stroll in de jaren 90 de merken Tommy Hilfiger en Michael Kors, die hij later verkocht.