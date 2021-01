Cardoen doet nieuwe poging met Chinese e-auto

De Antwerpse autohandelaar Cardoen verkoopt voortaan de elektrische wagen Aiways U5. Daarmee landt al het vijfde Chinese automerk op korte tijd in België.

Derde keer, goede keer? Na twee mislukte pogingen wil de Antwerpse autoverkoper Cardoen opnieuw een Chinese auto lanceren in België. Het bedrijf verkoopt voortaan de Aiways U5, een onbekende elektrische auto uit China.

Aiways werd in 2017 opgericht door Fu Qian, de vroegere verkoopdirecteur van Volvo in China. Aiways staat voor 'Artificial Intelligence is on the way’. Het eerste model, de elektrische crossover (iets kleinere SUV) U5, werd gelanceerd in 2018. Een jaar later verwierf Aiways 50 procent van de Chinese autobouwer Jiangling Holdings.

Aan de (voorganger van) dat bedrijf heeft Cardoen nare herinneringen. 15 jaar geleden kondigde de Antwerpse firma de invoer van de Jiangling Landwind aan. Toen die auto niet door een crashtest raakte, trok zaakvoerder Karel Cardoen zijn staart in. Enkele jaren later deed Cardoen een tweede poging met de Brilliance BS6, die de eerste Chinese wagen op de Belgische markt werd. Maar na een rampzalige crashtest zette Cardoen de verkoop na twee weken stop.

Budgetproof

39.627 aankoopprijs De standaardversie van de Aiways U5 kost 39.627 euro.

De Aiways U5 moet de Chinese droom van Cardoen eindelijk helpen te verwezenlijken. Met een nieuwprijs vanaf 39.627 euro profileert de invoerder de standaardversie als een 'budgetproof elektrische gezinswagen'. 'We krijgen bijna wekelijks de vraag naar een elektrische, maar budgetvriendelijke wagen', zegt Ivo Willems, co-CEO van Cardoen. 'Als we de consument vertellen dat die minstens 10.000 euro meer zal kosten dan een vergelijkbare benzinewagen, is de interesse snel over.'

Erg goedkoop lijkt de Aiways U5 nochtans niet. Gelijkaardige elektrische modellen zoals de e-2008 van Peugeot en de E-Niro van het Zuid-Koreaanse Kia kosten evenveel. De iets kleinere elektrische MG ZS, eveneens uit China, kost in België bijna 10.000 euro minder.

Marktleider MG

Met Aiways komt nu al de vijfde auto Chinese makelij naar België. De Geelse autodealer Ignace Laenen startte vorig jaar de invoer van de automerken BAIC en DFSK. De Kortrijkse firma Leie Mobility Group (LMG) voert sinds kort het Chinese automerk JAC Motors in. Alcopa, de holding van de Antwerpse familie Moorkens, voert elektrische modellen van MG in. Dat iconische Britse merk is intussen in handen van SAIC, een van de grootste Chinese autogroepen.