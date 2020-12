Carglass breidt uit in Duitsland, maar krimpt in Frankrijk

D'Ieteren-dochter Belron koopt via Carglass de ruitenbusiness van de autoserviceketen A.T.U. in Duitsland en krijgt zo toegang tot de bijna 600 A.T.U.-verkooppunten. In Frankrijk trekt de groep zich daarentegen terug uit de herstellingen aan huis.

Belron is de autoruitendochter (en winstmotor) van D’Ieteren . Die bezit 54,85 procent van het bedrijf boven de alombekende hersteller van autoruiten Carglass. Rond het bedrijf was er maandag zowel overname- als desinvesteringsnieuws.

Enerzijds koopt Belron de autoruitenactiviteit van de Duitse autoserviceketen A.T.U. (Auto-Teile-Unger) in Duitsland. Carglass zal in de Duitse filialen van A.T.U. voor de reparatie en de vervanging van autoruiten instaan. Tegelijk zal Carglass zijn klanten de overige dienstverlening van A.T.U. (olieverversing, vervangen van banden, schokdempers, batterij...) kunnen aanbieden.

A.T.U. - net als Norauto, Auto 5 en Midas een onderdeel van de Franse familiale Mobivia-groep - is een autoservicereus. Het heeft zo'n 600 verkooppunten in Duitsland en Oostenrijk en is goed voor een omzet van zo'n 1 miljard euro. Hoeveel de autoruitenbusiness daarvan vertegenwoordigt, is niet bekend. De groep telt zo'n 10.000 werknemers.

Verkoop

In Frankrijk plooit Belron zich terug op zijn kernmetier. Het voert exclusieve onderhandelingen over de verkoop van Carglass Maison aan de Duitse holding Mutares en HomeServe France, een onderdeel van de gelijknamige Britse beursgenoteerde groep .