Carglass-moeder tankt ruim 2 miljard bij voor superdividend

Belron, de groep boven autoruitenhersteller Carglass, wist deze week meer dan 2 miljard euro aan goedkope verse schulden aan te gaan in de VS en Europa. Een flink deel van dat geld zal in de vorm van een superdividend naar hoofdaandeelhouder D'Ieteren vloeien.

Belron, dat voor net geen 55 procent in handen is van D'Ieteren , had vorige maand al aangegeven dat het ruim anderhalf miljard euro aan nieuwe obligaties ging uitgeven. Maar afgelopen week bleek dat de autoruitenhersteller een pak meer heeft kunnen ophalen.

Belron wist bij grote institutionele investeerders in Europa en de VS uiteindelijk 2,2 miljard euro aan nieuwe schulden te plaatsen, leert een persbericht. De transactie zou pas midden april definitief worden afgerond, klinkt het.

Het is wel al duidelijk waar de 2,2 miljard euro voor moet dienen. Belron zal met het verse kapitaal twee bestaande leningen van 525 en 843 miljoen euro met vervaldag 2024 herfinancieren.

2 miljard euro Volgens analisten zal D'Ieteren nu zeker meer dan 2 miljard euro aan cash op de balans hebben staan.

De rest van het geld zal samen met 614 miljoen euro die Belron vandaag aan cash op de balans heeft als een superdividend naar de aandeelhouders vloeien. De andere Belron-aandeelhouder naast D'Ieteren is de private equitygroep Clayton, Dubilier & Rice. Die bezit zo'n 40 procent van de aandelen.

Toen midden maart het nieuws over de nieuwe kapitaaloperatie van Belron bekendraakte, berekenden analisten dat er uiteindelijk ongeveer 750 miljoen euro van de autoruitenhersteller naar D'Ieteren zou vloeien. Daardoor zou de beursgenoteerde autodienstengroep meer dan 2 miljard euro aan cash op zijn balans hebben staan.

Kroonjuweel

De succesvolle schulduitgifte van afgelopen week zet nogmaals Belrons reputatie als kroonjuweel van D'Ieteren in de verf. De coronacrisis gaf het bedrijf wel een tik. Mensen reden minder met de wagen, dus was er ook minder schade aan de autoruiten.

Maar Belron kon de omzetdaling die daar het gevolg van was ruimschoots compenseren door kostenbesparingen. Bovendien moeten er bij de herstelling van autoruiten ook steeds meer sensoren opnieuw worden ingesteld, wat Belron extra inkomsten oplevert. Daardoor kon de Carglass-moeder haar winst voor belastingen vorig jaar met liefst 48 procent opkrikken naar 366 miljoen euro.

Ondanks de coronacrisis wist Belron zijn winst voor belastingen vorig jaar met 48 procent op te krikken tot 366 miljoen euro.

D'Ieteren zelf kondigde eerder al dat het zijn aandeelhouders extra in de watten ging leggen met dividend van bruto 1,35 euro per aandeel. Een jaar eerder was dat nog 1 euro.

Maar beleggers vragen zich natuurlijk af wat de autodienstengroep verder nog van plan is met haar enorme cashberg. Eigen aandelen inkopen om de koers op te krikken lijkt momenteel niet aan de orde. Een inkoopprogramma dat bij de start van de crisis on hold gezet werd, wordt vooralsnog niet heropgestart. Bij de publicatie van de jaarcijfers zei topman Francis Deprez wel dat hij 'meer prooien ziet'. Maar daar voegde de CEO wel meteen aan toe dat de markt er niet bepaald goedkoper op is geworden.