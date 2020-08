Carglass sleurt D’Ieteren door crisis

Dankzij uitstekende resultaten van de autoglasfirma Belron beperkt D’Ieteren de schade in het eerste halfjaar. Maar de Italiaanse schriftjesmaker Moleskine blijft een zorgenkind.

'Een absoluut fantastisch resultaat.' Francis Deprez, de CEO van D'Ieteren, toonde zich donderdagavond enthousiast over de prestaties bij zijn autoglasdochter Belron.

Ondanks de sluiting van de winkels kwam het moederbedrijf van Carglass opmerkelijk goed uit de lockdown. Belron zag zijn omzet in de eerste zes maanden 'maar' 12 procent dalen tot 1,85 miljard euro. Hoewel Belron in april 60 procent minder werk had en op een bepaald moment de helft van zijn 28.000 personeelsleden niet werkte, bleef de aangepaste bedrijfswinst stabiel op 234 miljoen euro. Het bedrijf maakte ondanks de crisis elke maand winst en noteerde in juni zelfs een recordwinst. Vooral de 'herkallibratie' van de hedendaagse autoruiten vol sensoren, is booming business.

Auto

Belron nam in de eerste jaarhelft bijna de volledige winst voor belastingen van D'Ieteren voor zijn rekening.

Hoewel D'Ieteren eind 2017 40 procent van Belron verkocht, groeit de autoglastak uit tot de centrale winstmotor van het Brusselse bedrijf. Belron nam in de eerste jaarhelft bijna de volledige winst voor belastingen van D'Ieteren, die 41 procent daalde tot 104 miljoen euro, voor zijn rekening. Ook de omzet van Belron daalde veel minder sterk dan die van D'Ieteren (-18 procent).

De traditionele auto-importactiviteit had veel meer last van het coronavirus. De Belgische VW-invoerder zag zijn omzet 24 procent dalen. Door de fors gedaalde autoverkoop in België verschrompelde de winst tot 35 miljoen euro.

Door de dalende markt kondigde D'Ieteren Auto begin juni een herstructurering aan, waarbij 211 van de 1.705 banen in België dreigen te verdwijnen. D'Ieteren zette daarvoor maar liefst 21 miljoen euro aan de kant.

Moleskine

16 miljoen Verlies Moleskine zag zijn omzet in de eerste jaarhelft 42 procent dalen tot amper 41 miljoen euro en eindigde met 16 miljoen euro verlies.

Het grootste zorgenkind van D'Ieteren blijft evenwel Moleskine. Omdat de Italiaanse schriftjesmaker zowel verkoopt als produceert in China, sloeg de coronacrisis bij het bedrijf al begin dit jaar toe. Zowel de verkoop aan bedrijven als via de groothandel viel stil. Eind juni was nog altijd maar de helft van de Moleskine-winkels open. 'In onzekere tijden willen klanten eerst hun voorraad opdoen voor ze nieuwe bestellingen plaatsen', aldus CEO Deprez. Moleskine zag zijn omzet in de eerste jaarhelft 42 procent dalen tot amper 41 miljoen euro en eindigde met 16 miljoen euro verlies.

D'Ieteren heeft nog niet veel plezier beleefd aan Moleskine. De Brusselaars legden in 2016 een half miljard euro op tafel voor het bedrijf. Nadat D'Ieteren door de slechte resultaten vorig jaar al een waardevermindering van 102,3 miljoen euro op Moleskine boekte, doet het beursgenoteerde bedrijf daar door de coronacrisis nog eens 20 miljoen euro af. Al is dat volgens de analisten van ING nog altijd veel te weinig. In een rapport stelde de bank dat Moleskine maar 280 miljoen euro waard is, 120 miljoen euro minder dan de boekwaarde.

Toekomst

Volgens Deprez brengt de nieuwe CEO van Moleskine een frisse wind in het bedrijf. Daniela Riccardi, de vroegere topvrouw van het modemerk Diesel, ging op 1 april aan de slag, al moest ze eerst nog twee maanden in lockdown vanuit Parijs werken. Riccardi wil Moleskine weer op de kaart zetten met een strategie genaamd 'fewer, bigger, better'. 'Er is al heel veel gebeurd, maar dat zie je nog niet in de resultaten', aldus Deprez. 'Daarvoor moeten we toch nog wat geduld uitoefenen tot volgend jaar en de volgende jaren.'

Voor de rest van het jaar geeft D'Ieteren door de aanhoudende onzekerheid geen prognoses vrij. Het bedrijf zit nog altijd op een cashberg van 1,45 miljard euro, waarvoor D'Ieteren al jaren een passende investering zoekt. De zoektocht is door het coronavirus vertraagd, erkende CEO Deprez. 'Veel partijen die overwegen te verkopen, hebben het proces on hold gezet. Veel gesprekken zijn nog niet geheractiveerd.'