Carlos Ghosn: de James Bond van de autosector ontvlucht Japan...

Carlos Ghosn, de gevallen topman van autobouwer Renault-Nissan choqueert Japan door zijn huisarrest te ontglippen en naar Libanon te vluchten. Hoe hij dat heeft klaargespeeld is nog een mysterie.

Exact vier maanden duurt het nog voor ‘No time to die’, de nieuwe James Bond-film, in de bioscoop te zien zal zijn. Maar nu al staat vast dat 007 zijn best zal moeten doen om de stunt te overtreffen die Carlos Ghosn, de vroegere topman van de autogigant Renault-Nissan net voor Oudejaar heeft uitgehaald.

De 65-jarige Ghosn, die in april voor de rechter in Tokio moet verschijnen, wist op de voorlaatste dag van het jaar te ontsnappen aan de Japanse politie en weg te glippen naar Libanon. Na een tussenstop in Turkije landde de privéjet van Ghosn en diens echtgenote Carole in de nacht van zondag op maandag op een kleine luchthaven in Libanon.

Jeugd in Beiroet

De keuze voor Libanon is niet toevallig. Ghosn werd in Brazilië geboren als zoon van een Libanese ondernemer, maar bracht een groot deel van zijn jeugd door in Beiroet. De entrepreneur, die ook vloeiend Arabisch spreekt, wordt op handen gedragen in het land.

Ook in Japan genoot Ghosn ooit de status van superheld omdat hij de slabakkende autogroep Nissan, de partner van Renault, nieuw leven had ingeblazen. Als een van de weinige buitenlandse CEO’s in Japan werd hij daarvoor zelfs bedankt met een rol in een van de populairste manga-strips van het land.

Gevallen held

Maar in de herfst van 2018 viel Ghosn van zijn troon: toen hij met zijn privéjet in Tokio landde werd hij onder grote mediabelangstelling gearresteerd door de Japanse autoriteiten. Die verdenken de zakenman ervan belastingen te hebben ontdoken, rekeningen te hebben vervalst en zichzelf persoonlijk te hebben verrijkt ten koste van Nissan.

Ghosn, die nochtans ‘Le Cost Killer’ wordt genoemd voor de radicale herstructureringen waarmee hij Renault en later Nissan weer op het juiste spoor zette, was zelf niet bepaald vies van grote luxe. Eerder dit jaar doken nog beelden op van een decadent verjaardagsfeestje dat Ghosn in 2014 had georganiseerd in het paleis van Versailles. Prijskaartje: 600.000 euro, mogelijk betaald door een dochtermaatschappij van Renault-Nissan.

Huisarrest in Tokio

Ghosn zat meer dan 100 dagen vast en kwam in april dit jaar vrij nadat hij een borgsom van ruim 12 miljoen euro had opgehoest. In afwachting van zijn proces bracht hij sindsdien zijn dagen door in de chique Hiroo-wijk in Tokio, onder bewaking van politie, openbaar aanklagers en privé-detectives. Ghosn mocht ook lang geen contact meer hebben met zijn vrouw Carole.

Ik weiger nog langer gegijzeld te worden door een Japanse justitie waar een vermoeden van schuld is, discriminatie alomtegenwoordig en basisrechten miskend worden. Carlos Ghosn

Daarmee werd hij eigenlijk net als een gijzelaar behandeld, liet Ghosn dinsdag uitschijnen in een korte mededeling. De autotycoon beweert dat hij niet op de vlucht is voor justitie. Wel maakt hij duidelijk dat hij het Japanse rechtssysteem niet als ‘rechtspraak’ aanziet. ‘Ik weiger nog langer gegijzeld te worden door een Japanse justitie waar een vermoeden van schuld is, discriminatie alomtegenwoordig en basisrechten miskend worden.’ De voormalige CEO is verder van mening dat de openbaar aanklager en Nissan onder een hoedje spelen omdat ze vreesden dat Renault ‘hun’ autobouwer helemaal zou opslorpen.

Maanden voorbereiding

Rest nog de vraag hoe zo’n iconisch zakenman uit de handen van de Japanse politie kon glippen. Volgens de zakenkrant Financial Times zou hij een diplomatiek paspoort hebben bemachtigd van de Libanese regering, waarmee hij naar Beiroet kon vliegen. Maar andere bronnen betwisten dat en betwijfelen dat Libanon een diplomatieke rel met Japan wil riskeren.

Volgens de krant Le Monde maakte Ghosn gebruik van een vals paspoort, wat meteen ook zou verklaren waarom de Japanse immigratiediensten geen documenten zouden hebben die aangeven dat Ghosn het eiland heeft verlaten. Nog volgens het dagblad zou Ghosns echtgenote Carole de ‘great escape’ al enkele maanden hebben voorbereid, met de hulp van haar halfbroers en de kinderen.