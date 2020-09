Carlos Ghosn geeft managementcursussen in Libanon

Voormalig Renault-topman Carlos Ghosn gaat lesgeven in Libanon, nadat hij vorig jaar op spectaculaire wijze uit Japan vluchtte. Dinsdag maakte hij zijn eerste publieke optreden in maanden.

De gevallen topman van Renault en Nissan gaat managers coachen, technologietraining aanbieden en start-ups begeleiden. Volgens Ghosn is er vooral nood aan het herstel van het vertrouwen in Libanon. 'Als dat terugkomt, zal ook het geld volgen.'

Libanon verkeert in een zware economische en politieke crisis, na decennia van mismanagement. De explosie van vorige maand in de haven van Beiroet maakt de toestand nog dramatischer.

Ghosn, die de Braziliaanse, Franse en Libanese nationaliteit heeft, had een succesvolle carrière in de autosector tot hij enkele jaren geleden in Japan werd beticht van financieel gesjoemel, wat hij altijd ontkend heeft.