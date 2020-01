Carlos Ghosn geeft uitleg over spectaculaire vlucht uit Japan

De gevallen topman van de autobouwers Renault en Nissan geeft om 14 uur een persconferentie om voor het eerst zijn versie te geven over zijn conflict met Nissan, zijn aanhouding in Japan en zijn onwaarschijnlijke ontsnapping naar Libanon.

Ooit was hij als baas van de alliantie Renault-Nissan een van de machtigste mensen in de autosector en door president Barack Obama gevraagd om General Motors te leiden na de financiële crisis. Maar de aanslepende conflicten in Japan over de toekomst van Nissan leidden tot een snelle val.

Ghosn werd in Japan beschuldigd van het verbergen van persoonlijke vergoedingen, het transfereren van geld van Nissan naar schimmige constructies en het gebruik van bedrijfsgoederen voor persoonlijke doeleinden. De financiële malversaties zouden in de miljoenen lopen. Het Japanse gerecht pakte hem eind 2018 op, iets wat nadien nog enkele keren zou gebeuren.

Uit vrees voor een oneerlijk proces nam Carlos Ghosn net voor Nieuwjaar de benen in Japan via een plan dat recht uit een Hollywoodfilm lijkt te komen.

Ghosn schreeuwde steeds zijn onschuld uit en verwees naar complotten tegen hem. Toen hij in de lente van vorig jaar een persconferentie aankondigde om zijn versie van de feiten te geven, werd hij weer gearresteerd. Tijdens zijn eenzame opsluiting werd hij regelmatig ondervraagd zonder advocaat. Uit vrees voor een oneerlijk proces nam hij net voor Nieuwjaar de benen in Japan via een plan dat recht uit een Hollywoodfilm lijkt te komen.

Kist

Ghosn vertrok vermomd met een mondmasker en een hoed uit de villa in Tokio waar hij van het gerecht op borg mocht verblijven. Via een hogesnelheidstrein spoorde hij naar Osaka waar hij via een minder strikt beveiligde terminal aan boord kon raken van een privéjet. Ghosn kon de security verschalken in een grote flightcase, een stevige kist om gevoelig materiaal als muziekinstrumenten of audiomateriaal te transporteren, waarin luchtgaten waren geboord. Omdat de kist zo groot was, werd ze niet door de normale scanner gehaald.

Schermvullende weergave De villa van Ghosn in Beiroet. ©AFP

Van Japan vloog Ghosn naar Turkije om daar een andere vlucht te nemen naar Beiroet, de hoofdstad van Libanon. Die locatie is niet toevallig gekozen: Ghosn, heeft naast een Braziliaans en een Frans paspoort ook de Libanese identiteit en heeft er een dure villa in het centrum. En nog belangrijker: Libanon heeft geen uitleveringsverdrag met Japan, dat een internationaal aanhoudingsbevel tegen Ghosn heeft uitgevaardigd.

Versie

Verwacht wordt dat Ghosn op de persconferentie zijn versie zal geven van de beschuldigingen die tegen hem werden geuit in Japan. Ghosn verklaarde eerder dat zijn val er kwam door een samenzwering van Nissan, het Japanse gerecht en de Japanse overheid. Het doel was te beletten dat Nissan en Renault, die al jarenlang succesvol samenwerken, volledig gefuseerd worden.