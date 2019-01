Carlos Ghosn neemt ontslag bij Renault

Carlos Ghosn heeft afgelopen nacht zijn ontslag ingediend als CEO en voorzitter van de Franse autogroep Renault. Dat zegt de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire.

Le Maire meldde het nieuws over Ghosns ontslag tijdens het World Economic Forum in Davos. De raad van bestuur van Renault, waarvan de Franse staat met 15 procent de belangrijkste aandeelhouder is, komt donderdagvoormiddag bijeen om een vervanger voor Ghosn te zoeken.

Michelin-topman Jean-Dominique Senard wordt genoemd als opvolger van Ghosn, wellicht in de rol van voorzitter. Hij zou de macht delen met de huidige interim-CEO Thierry Bolloré. Het duo zou ook belast worden met de opdracht om de relaties met de Japanse partner Nissan Motor glad te strijken.

Ghosn zit vast in een Japanse cel op verdenking van financiële malversaties. Sinds hij half november werd gearresteerd, is zijn voorarrest al verschillende keren verlengd.

Le Cost Killer

Ghosn begon destijds zelf zijn carrière bij Michelin, waarna hij in 1996 naar Renault trok. Toenmalig CEO Louis Schweitzer (die ook de sluiting van Renault Vilvoorde overzag) vroeg hem er een grote herstructurering te plannen, wat Ghosn zijn bijnaam 'Le Cost Killer' opleverde.

Het bedrijf keerde terug naar winst, waarna hij dit overdeed bij het zwaar verlieslatende Japanse Nissan, waar hij in 1999 arriveerde. De twee constructeurs gingen een alliantie aan. Ghosn bespaarde fors bij de Japanse constructeur en introduceerde er nieuwe modellen. Later werd hij CEO bij Nissan - wat hij tot in 2017 bleef. In 2016 voegde Nissans landgenoot Mitsubishi zich bij de alliantie.