Carlos Ghosn vlucht naar Libanon

De vroegere topman van autoreus Renault-Nissan zegt geen vertrouwen te hebben in het 'discriminerende Japanse rechtssysteem'.

Paukenslag met oudejaar: Carlos Ghosn is neergestreken in zijn heimat Libanon. Daarmee doorbreekt de vroegere CEO van autoreus Renault-Nissan niet alleen de voorwaarden van zijn borgtocht, maar ook de strikte bewaking van de Japanse politie, openbaar aanklagers en privé-detectives.

In een korte mededeling zegt Ghosn niet op de vlucht te zijn voor justitie. Wel maakt hij duidelijk dat hij het Japanse rechtssysteem niet als 'rechtspraak' aanziet: 'Ik weiger nog langer gegijzeld te worden door een Japanse justitie waar een vermoeden van schuld is, discriminatie alomtegenwoordig is en basisrechten miskend worden'.

Ghosn werd in het najaar van 2018 aangehouden in Tokio op verdenking van vervalsing van rekeningen, belastingontduiking en persoonlijke verrijking ten koste van Nissan. Hij zat meer dan 100 dagen vast en kwam in april op borgtocht vrij. Een spectaculaire val van het voetstuk van wat decennialang één van de invloedrijkste figuren in 's werelds autosector was.

De arrestatie zette ook de alliantie tussen Nissan en Renault onder hoogspanning. Ghosn beschuldigt zelf de openbaar aanklagers in Japan onder één hoedje te spelen met Nissan, dat bang was dat Ghosn aanstuurde op een volledige overname door Renault.

In een poging de ijzige sfeer tussen Parijs en Tokio te ontdooien, ontsloeg de Franse autobouwer - die tussendoor ook een fusie met Fiat zag afketsen - in oktober zijn pas tien maanden eerder aangestelde CEO Thierry Bolloré.

Hoe Ghosn het land is uitgeraakt is voorlopig een mysterie. Het appartement van de ex-CEO stond 24 uur op 24 onder bewaking. De Japanse staatszender NHK meldt dat de lokale immigratiediensten geen documenten hebben die aangeven dat Ghosn het land heeft verlaten.