Chef boekhouding verlaat Tesla

Het nieuwe hoofd accounting van Tesla stapt al na een maand op bij de maker van elektrische auto's.

De nieuwe topman accounting van de Amerikaanse producent van elektrische auto's Tesla , Dave Morton, laat in de verklaring weten geen meningsverschil te hebben met het bedrijf, maar zegt zich te hebben verkeken op het hoge tempo en de publieke druk bij Tesla.

'Ik geloof erg in de missie en de vooruitzichten van Tesla en ik heb ook geen meningsverschillen over de financiƫle rapportering van het bedrijf', zei Morton nog.

Het aandeel Tesla ging in de vroege handel op vrijdag zo'n 5 procent omlaag.

Joint

Tesla is de laatste tijd bijna dagelijks in het nieuws, meestal niet met zaken die met de productie van auto's te maken hebben.

Zo was topman Elon Musk afgelopen nacht nog in een podcast te zien en te beluisteren terwijl hij wiet rookte en whiskey dronk. Het interview duurde twee uur.

'Ik rook bijna nooit wiet' Elon Musk Baas Tesla

'Ik denk niet dat je in mijn plaats zou willen zijn', verklaarde de miljardair aan de interviewer, nadat hij vorige maand al eens zijn beklag had gedaan over enorme stress en vermoeidheid. 'Voor mij is de liefde het antwoord, zei Musk die gekleed was in een zwarte t-shirt met als opschrift Occupy Mars. 'Meer tijd doorbrengen met je vrienden en minder tijd op sociale media.

Musk trok aan de joint die hem door de presentator werd aangeboden en nipte tijdens het gesprek aan een glas whiskey. 'Ik rook bijna nooit wiet', zei Musk. 'Ik vind het niet goed voor de productiviteit'.

Beursgang

Musk ligt extra onder een vergrootglas sinds zijn mislukte poging Tesla van de beurs te halen. In augustus kreeg Musk een storm van kritiek over zich nadat hij had getweet dat hij zijn bedrijf van de beurs wilde halen tegen 420 dollar, toen een premie van 20 procent op de beurskoers.

Eind augustus schreef Musk dan in een blogpost dat Tesla dan toch op de beurs blijft.