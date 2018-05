China verlaagt importtaks op auto's

De Chinese overheid vermindert de importheffing op personenwagens van 25 naar 15 procent. Dat is goed nieuws voor Westerse en Aziatische auto-exporteurs.

Voor de 'Duitse drie' is China de belangrijkste afzetmarkt voor luxewagens . Ze hebben er vorig jaar alledrie bijna 600.000 wagens verkocht. Het gaat om een combinatie van lokale productie uit Chinese joint ventures en de export - van vooral de meest duur geprijsde exemplaren - uit Europese fabrieken.

De meer dan tien jaar oude hoge invoerheffingen op auto's zijn Europese, Amerikaanse en Aziatische (Japan en Zuid-Korea) producenten van premiumwagens al langer een doorn in het oog.

15 procent

De Staatsraad heeft beslist om de heffing van 25 naar 15 procent terug te brengen voor de meeste types van auto's. Voor auto-onderdelen daalt het tarief van 10 naar 6 procent. Die beslissing volgt op een doorbraak in de onderhandelingen met de Amerikaanse president Donald Trump over het wegwerken van handelsbarrières.

ZTE

Maar op hetzelfde moment staan Washington en Peking dicht bij een akkoord rond de Chinese telecomgroep ZTE. Die leverancier van bedrijven als Telenet dreigt in moeilijkheden te komen omdat het van de Amerikaanse overheid geen technologie meer krijgt van zijn Amerikaanse leveranciers.

Volgens een bron van persagentschap Reuters is er afgelopen weekend een akkoord bereikt tussen de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin en de Chinese vicepremier Liu He dat de Amerikaanse exportban tegen ZTE wordt opgeheven in ruil voor de belofte van China om meer Amerikaanse landbouwproducten te kopen.