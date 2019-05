Chinees BAIC aast op belang in Mercedes-moeder Daimler

De Chinese autobouwer zou Peking toestemming hebben gevraagd om een belang van 5 procent in Daimler op te bouwen.

Dat melden verschillende bronnen dichtbij het dossier aan persagentschap Reuters. BAIC zou al geruime tijd bezig zijn in stilte aandelen Daimler op te kopen. BAIC zou met het belang zijn relatie met Daimler willen verstevigen.

Zodra een aandeelhouder een belang van 3 procent in een Duits beursgenoteerd bedrijf heeft, moet het dat melden aan de Duitse beurswaakhond. Die heeft het vooralsnog niet ontvangen.

500.000

Daimler bouwt al meer dan vijftien jaar Mercedessen in China via een joint-venture met BAIC. Daar rollen inmiddels bijna 500.000 Mercedessen per jaar van de band. Daimler heeft nu nog een belang van 49 procent in die joint-venture, maar eind vorig jaar werd duidelijk dat het bedrijf uit Stuttgart zijn belang wil verhogen tot 65 procent. Daimler heeft al een belang van 9,6 procent in BAIC. Met een kruisbelang in Daimler zou het partnerschap evenwichtiger worden.

BAIC aast volgens Reuters op een belang van 5 procent. Tegen de huidige beurskoers zou dat een investering van 2,9 miljard euro vergen. De beurswaarde van Daimler was vrijdag bij het sluiten van de beurs in Frankfurt ruim 58 miljard euro.

Noch BAIC noch Daimler wilden zaterdag reageren.

BAIC is een belangrijke partner voor buitenlandse autobedrijven in China. Het voormalige staatsbedrijf heeft tal van joint-ventures gesloten waardoor onder meer Hyundai en Daimler auto’s in China kunnen produceren. Hoewel het concern al geruime tijd een notering op de beurs van Hong Kong heeft, is de Chinese overheid met een belang van bijna 43 procent nog altijd alomtegenwoordig.

Voor het opbouwen van een aanzienlijk belang in Daimler, heeft BAIC dan ook toestemming van Peking nodig. Die heeft het volgens Reuters inmiddels aangevraagd.

Geely

BAIC zou niet de eerste grote Chinese aandeelhouder van Daimler zijn. De Chinese eigenaar van Volvo Cars, Geely, bouwde de voorbije jaren een belang van 9,7 procent in Daimler op en is daarmee de grootste aandeelhouder van het Duitse concern. Verder heeft het staatsfonds van Koeweit 6,8 procent van de aandelen en bezit Renault-Nissan 3,1 procent.

Net als voor de andere twee Duitse premiummerken, Volkswagen-dochter Audi en BMW, is China met afstand de belangrijkste afzetmarkt voor nieuwe auto’s. Terwijl de groei van de wereldwijde verkoop van Mercedes-Benz vorig jaar stilviel tot een povere 1 procent, schoot de verkoop in China met 11 procent de hoogte in.