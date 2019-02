Chinese afkoeling treft Jaguar Land Rover hard

De Indiase eigenaar schrijft 3,5 miljard lucht uit de boeken van de Britse autobouwer.

Het blijft maar slecht nieuws regenen in de autosector. Deze week somberden Daimler en Melexis al over de outlook in 2019, helemaal dramatisch was de boodschap van Tata Motors vrijdag. De Indiase eigenaar van Jaguar Land Rover incasseerde op de beurs van Mumbai de grootste klap in een kwart eeuw, nadat hij het grootste kwartaalverlies ooit opbiechtte.

De grote boosdoener is een afboeking van 3,1 miljard Brits pond (3,5 miljard euro) op de Jaguar Land Rover. De Britse autobouwer kondigde vorige maand al een drastische sanering aan, omdat het bedrijf in snelheid genomen is door de snelle Europese troonsafstand van diesel. Door de opmars van elektrische auto's is een belangrijk deel van de opgebouwde knowhow in klassieke verbrandingsmotoren nu een stuk minder waard dan gedacht.