Chinese eigenaar Volvo controleert nu ook BinckBank

De overname van de internetbroker BinckBank door zijn Deense sectorgenoot Saxo Bank is afgerond. Saxo is in handen van Zhejiang Geely, de holding van de Chinese zakenman Li Shufu.

Saxo Bank lanceerde vorig jaar een bod van 424 miljoen euro op het Nederlandse Binck, dat ook in ons land aanwezig is als goedkope internetbroker. Die deal is nu volledig rond.

Daarmee valt BinckBank ook onder de controle van de Chinese zakenman Li Shufu, bekend als de eigenaar van Volvo Cars. Via Zhejiang Geely Holding Group bezit Shufu een controlebelang van 52 procent in Saxo Bank. De andere aandeelhouders zijn oprichter Kim Fournais en de Finse verzekeraar Sampo.

De instap van Zhejiang Geely bij Saxo Bank dateert maar van september vorig jaar, net voor het bod van Saxo Bank op Binck. Het was de eerste investering van de Chinese holding in de financiële sector.

Volvo

Schermvullende weergave Geely werd in 2010 eigenaar van Volvo Cars, dat ook een belangrijke Gentse assemblagefabriek heeft. ©Photo News

Zhejiang Geely raakte bekend door zijn gedurfde overname van Volvo Cars. De Chinese groep rond Li Shufu was toen nog een producent van het kleine lokale Chinese merk Geely. Eigenaar Ford was toen maar al te blij dat het zorgenkind Volvo Cars voor 1,8 miljard dollar verkocht raakte.

Onder de vleugels van Geely maakte de Zweedse autofabrikant, die een belangrijke fabriek heeft in Gent, een opmerkelijke groei. Sindsdien dreef Geely de investeringen in de autosector op, met belangen in het Maleisische Proton en het Britse sportwagenmerk Lotus. Later volgde de lancering van het nieuwe merk Lynk&co, een belang van 10 procent in Mercedes-Benz-moeder Daimler en 50 procent van Smart alsook 8 procent van truckbouwer Volvo.

Schermvullende weergave Geely investeerde in Terrafugia, de ontwikkelaar van vliegende auto's. ©rv

Via Terrafugia investeert Geely ook in vliegende auto's. De Chinese participatie Mitime is dan weer actief in onderwijs, sport en toerisme.

Krachtenbundeling