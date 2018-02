Chinese eigenaar Volvo nu ook grootste aandeelhouder Mercedes

Dat heeft Daimler vrijdagavond bevestigd nadat het nieuws uitlekte in verscheidene media. Geely heeft de voorbije weken, via aankopen op de beurs, een belang opgebouwd van 9,69 procent.

Geely, dat geleid wordt door stichter Li Shufu, wordt zo de grootste investeerder in de Duitse autobouwer. Er werd in de media eerder al gemeld dat de Chinezen bezig waren om een groot belang te nemen in Daimler. Het bedrijf uit Stuttgart heeft laten weten elke langetermijninvesteerder te verwelkomen.

Gentse Volvo-fabrieken

Geely is in ons land vooral bekend als eigenaar van autobouwer Volvo, dat in Gent een fabriek heeft. De Chinese groep werd eind vorig jaar ook de grootste aandeelhouder van de gelijknamige vrachtwagenbouwer Volvo Group, die in de Gentse haven een grote fabriek heeft.