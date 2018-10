Chinezen beloven Waalse overheid elektrische auto's

Vandaag maken de Waalse overheid en Chinese investeerders de geplande bouw van een autofabriek in Charleroi officieel. In 2020 moeten in de voormalige Caterpillar-fabriek auto's van de band lopen. Als alles gaat zoals gepland, tenminste.

Thunder Power, een Chinese producent van elektrische auto's, gaat vandaag (vrijdag) officieel het engagement aan om een fabriek te openen op de voormalige terreinen van de machineproducent Caterpillar. Die sloot in 2016 zijn Belgische fabriek. Daardoor verloren zo'n 2.300 mensen hun job. De Waalse overheid nam de gronden en de fabriekshallen voor 1 euro over en zweerde er nieuwe werkgelegenheid te creëren.

Akkoord tekenen

De dag dat er weer mensen op de Caterpillar-site werken komt dichterbij nu de Waalse overheid en Thunder Power een officieel akkoord tekenen. Daarin staat dat de eerste elektrische auto in 2020 van de band moet rijden. De fabriek moet 350 jobs scheppen.

350 Werkgelegenheid De fabriek moet 350 jobs scheppen. Bij Caterpillar werkten ruim 2.000 mensen.

Toch is enige terughoudensheid niet ongepast. In het recente verleden toonde Thunder Power zich een grillige investeerder. In Spanje tekende het enkele jaren geleden een principeakkoord om zijn Europese fabriek in Catalonië te bouwen. Dat dat akkoord niet veel voorstelde, bleek toen de Chinezen - die nog in volle opstart zijn en nog geen enkele auto hebben verkocht - alsnog kozen voor Charleroi.

Wellicht omdat de Waalse overheid erg aanlokkelijke voorstellen deed aan de Chinezen. De fabriek is een prestigeproject waarvoor de Waalse overheid via zijn investeringsfonds Sogepa 50 miljoen euro subsidies over heeft.

Plannen afgebouwd

Oorspronkelijk was Wallonië bereid zelfs bereid om 150 miljoen euro te investeren. Maar dat plan wijzigde toen de Chinezen hun plannen nogmaals hertekenden.

50 miljoen Waalse investering De Waalse overheid heeft 50 miljoen euro over voor de fabriek.

Dat gebeurde nadat de Waalse overheid had geëist dat Thunder Power een Belgische dochtervennootschap zou oprichten. Daarin zou de Waalse overheid zijn geld onderbrengen. Maar Thunder Power wou dat Wallonië het geld inbracht in zijn hoofdvennootschap op de Maagdeneilanden, een berucht belastingparadijs. Toen de Walen zich niet akkoord verklaarden, gingen de Chinezen dwarsliggen en stortte Wallonië het geld alsnog op een Maagdeneilandse rekening.

Wallonië betaalde 50 miljoen euro en geen 150 miljoen euro, omdat de Chinezen het totale kostenplaatje van 600 miljoen euro hadden herleid naar 175 miljoen euro. Het aantal jobs dat de fabriek zou opleveren daalde van 600 naar 350. De omvang van het project is verkleind omdat er minder ingrijpende werken zullen worden uitgevoerd aan de fabriekshallen dan gepland.

Stadswagen

Dat komt omdat Thunder Power in Charleroi een kleine stadswagen zal bouwen en geen vijfdeurswagen, zoals oorspronkelijk gepland. 'Stadswagens zijn populairder geworden in Europa', luidde het. Voor de productie van de stadswagen hoeft het plafond niet te worden verhoogd, wat wel nodig geweest zou zijn voor de grote sedan.

Over twee jaar zal blijken of België inderdaad een belangrijke schakel is geworden van de ambitieuze plannen van het Chinese Thunder Power. Dat zou een opsteker zijn voorhet imago van Chinese investeerders in België. Enkele eerdere bekende Chinese investersingsprojecten liepen op een sisser af.