Chinezen leveren Volvo recordwinst op

In 2017 verkocht Volvo 571.577 auto's. Daardoor ligt het bedrijf nog altijd op koers om het doel van 800.000 auto's per jaar in 2020 te halen. Dat is twee keer zoveel als in 2010. Door de stijgende verkoop belandde er 210,9 miljard Zweedse kronen (21 miljard euro) omzet in de kassa van de autobouwer. Dat is zeven procent meer dan in 2016. In China steeg de verkoop met 25,8 procent.