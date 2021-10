Chiphonger zet Melexis op weg naar recordjaar

Na een beresterk derde kwartaal verhoogt Melexis zijn jaarprognose. De ontwikkelaar en verkoper van autochips stevent af op recordresultaten.

Met zijn eerste kwartaalrapport hoeft Marc Biron, die eind juli de CEO-fakkel overnam van Françoise Chombar, zeker niet te blozen. De positieve trend gaat onverminderd door en 2021 wordt zoals het er nu naar uitziet een nieuw recordjaar voor Melexis. De specialist in autochips profiteert met volle teugen van de sterke vraag naar en de schaarste aan allerlei halfgeleiders en sensoren die in steeds groteren getale in de hedendaags auto's worden verwerkt.

Laten we eerst even de cijfers spreken. In het derde kwartaal realiseerde Melexis een omzet van 162,8 miljoen euro. Dat is 34 procent meer dan in de overeenkomstige periode van 2020 en aan de bovenkant van de vork die het bedrijf in juli meegaf (158 tot 163 miljoen euro). Analisten hadden 162 miljoen verwacht. Melexis wijst erop dat de euro/dollar-wisselkoers geen impact had in vergelijking met een jaar eerder.

De brutowinst bedroeg 70,6 miljoen euro, wat neerkomt op 43,4 procent van de omzet en 57 procent meer is dan een jaar eerder. Voor de brutomarge had Melexis geen cijfer naar voor geschoven. 'Een voordelige productmix en wisselkoerseffecten hebben bijgedragen tot een sterke brutomarge', zegt financieel directeur Karen van Griensven in het persbericht.

Dezelfde opwaartse trend is ook merkbaar in de bedrijfswinst, die met liefst 153 procent toenam tegenover het derde kwartaal van 2020 tot 39,7 miljoen euro. Dat is 9 procent meer dan in het tweede kwartaal en levert een marge op van 24,4 procent.

Onderaan de tabel verschijnt een nettowinst van 36,5 miljoen euro of 0,90 euro per aandeel. Dat is 145 procent meer dan een jaar eerder en 9 procent meer dan het over het tweede kwartaal behaalde nettoresultaat.

Prognose

Op basis van de sterke kwartaalcijfers - met de derde recordkwartaalomzet op rij - verhoogt Melexis zijn jaarprognose. Het Ieperse techbedrijf denkt in het vierde kwartaal een omzet tussen 160 en 165 miljoen euro te realiseren. Voor het hele jaar zou dat resulteren in een omzetgroei van ongeveer 26 procent. Tot dusver stond de prognose op 24 tot 27 procent omzetgroei.

Voor de brutomarge verwacht Melexis nog steeds 'ongeveer 42 procent', maar de prognose voor de operationele winstmarge stijgt van 'rond 22 procent' naar 'ongeveer 23 procent'. Als dat allemaal uitkomt, zou Melexis nog beter doen dan in 2018, dat tot dusver zijn beste jaar was.

'Voortdurende mismatch'

Vraag is wat 2022 brengt en daar is topman Marc Biron toch was op zijn hoede. 'Vandaag de dag is de voortdurende mismatch tussen vraag en aanbod onze grootste uitdaging', zegt hij in het persbericht.

'Bijgevolg blijven we de beschikbare materialen verdelen over ons klantenbestand, terwijl we samenwerken met onze partners om de toeleveringsketen te stabiliseren en de capaciteit te verhogen.' Het is met andere woorden schipperen voor Melexis om de beschikbare autochips zo goed mogelijk over de verschillende autobouwers te verdelen.