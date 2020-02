Chipmaker Melexis laat autocrisis achter zich

Drie vragen aan Françoise Chombar, CEO van Melexis

Verwacht u een impact van het coronavirus?

'Onze blootstelling aan China is zeer klein. We hebben er geen eigen productie en we bestellen er erg weinig componenten. We zien vandaag geen impact op de bestellingen. We blijven echter waakzaam en voorzichtig. Zo verwachten we over heel 2020 minder groei (10%) dan in het eerste kwartaal (15%).'

Is dat niet te voorzichtig?

'De visibiliteit blijft klein. We kunnen vier à vijf maanden vooruitkijken. Op de tweede jaarhelft hebben we nog geen duidelijk zicht. Er zijn vandaag geen elementen om pessimistisch of om optimistisch te zijn.'

De verkopen buiten de autosector blijven hangen op 8 procent van de groepsomzet. Waarom groeit dat segment niet?

'Ook daar ervoeren we vorig jaar een zeer grote impact door klanten die hun voorraden afbouwden. We verwachten dit jaar groei, minstens in lijn met de totale groei (10%) en mogelijk zelfs wat hoger. We halen mooie successen bij motorfietsen en het energiebeheer van gebouwen. We zitten daar nog maar aan het begin van de markt.'