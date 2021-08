Chiptekort doet productie bij Volvo Gent zo goed als stilvallen

De autofabriek van Volvo in Gent zal komende week slechts anderhalve dag produceren in plaats van de normale vijf productiedagen. De week nadien ligt de productie, door een chiptekort, zelfs helemaal stil.

