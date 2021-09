Chiptekort dwingt Opel tot sluiting Duitse fabriek tot eind 2021

Chiptekorten dwongen de autobouwers de jongste maanden al vaker tot sluitingen van enkele dagen of weken, ook in België. De sluiting van minstens drie maanden van de Opel-fabriek in Eisenach is van een heel andere orde.

Opel produceert in Eisenach de SUV Grandland X, zowel met verbrandingsmotor als in de hybride uitvoering. In de fabriek in het centrum van Duitsland zijn 1.300 mensen aan de slag.

Vanaf volgende week rolt geen enkele wagen meer van de band. Het moederbedrijf Stellantis legt de productie minstens tot het einde van het jaar stil, meldt het Duitse vakblad Automobilwoche.

De assemblage van de Grandland X in het Franse Sochaux blijft wel lopen. Er zijn geen plannen om ook in die voormalige Peugeot-fabriek de stopknop in te drukken.

