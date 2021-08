Chiptekort houdt autosector in wurggreep...

In normale tijden zouden de komende twee weken ruim 10.000 auto's van de band lopen in de Volvo-fabriek in Gent. Dat worden er enkele honderden, want in de komende 14 dagen ligt de fabriek bijna volledig stil. De oorzaak is het al maanden aanslepende chiptekort.

In de Gentse Volvo-fabriek rolden vorige week drie dagen geen auto's van de band. Ook in de komende twee weken ligt de productie zo goed als stil. Alleen nu woensdag en donderdagvoormiddag lopen er auto's van de band. De 5.000 Gentse werknemers zitten dagenlang technisch werkloos thuis.

De reden is het wereldwijde chiptekort. Al maanden krijgen autofabrieken te weinig chips of halfgeleiders binnen. Daardoor kunnen hun arbeiders geen auto's afwerken. 'Deze keer zijn er leveringsproblemen doordat de overheid in het door corona getroffen Maleisië een fabriek heeft stilgelegd die voor ons chips maakt', zegt Barbara Blomme, de woordvoerster van Volvo Gent. Ook een Zweedse Volvo-fabriek ligt twee weken plat.

Langer wachten

Door de problemen krijgen duizenden Volvo-klanten wellicht te horen dat ze wat langer moeten wachten op hun nieuwe auto. Normaal lopen elke dag iets meer dan duizend wagens van de Gentse band. Die gaan naar klanten in heel Europa en de Verenigde Staten. 'We proberen de achterstand de komende weken in te halen', zegt Blomme.

Het is niet de eerste keer dat de productie van Volvo Gent stilvalt door het chiptekort. In februari stokte de lopende band twee keer. In juni zag de fabrieksleiding zich een week lang genoodzaakt de productie stop te zetten.

Gelijkaardige problemen ondervond de Audi-fabriek in Vorst. Die ging in februari en begin juni een week dicht. Deze week verloopt de productie normaal, en wellicht is dat ook volgende week zo. Daarna is het koffiedik kijken. 'De situatie blijft volatiel', zegt een woordvoerder.

Ook de Belgische vrachtwagenfabrieken ondervonden al hinder. De Gentse fabriek van Volvo Trucks - dat geen band heeft met het automerk Volvo - lag dit jaar alles bij elkaar een week stil. 'Momenteel is alles normaal, maar we moeten de situatie in het oog houden', zegt een woordvoerder. Ook de DAF-fabriek in de Westelse deelgemeente Oevel kampte al met chipproblemen, al zijn die voorlopig van de baan. De busbouwer Van Hool uit Koningshooikt (Lier) ondervindt weinig chipproblemen. Die produceert amper bussen omdat het (bus)toerisme al anderhalf jaar stilligt en nog amper bussen worden verkocht.

Ford, Toyota en Volkswagen

Het chiptekort houdt de wereldwijde auto-industrie in zijn greep. De jongste dagen lijkt de situatie weer een kookpunt te bereiken. Het Japanse Toyota, dat geen fabrieken heeft in België, produceert in september 40 procent minder auto's dan gepland. De Ford-fabrieken in het Amerikaanse Kansas en het Duitse Keulen gaan een week dicht. De Volkswagen-fabriek in Wolfsburg herstart deze week na zijn jaarlijkse zomervakantie met maar één shift.

De demarche van de fabrikanten is drastisch, maar niet overdreven. Chips zijn voor een moderne auto even essentieel als wielen en een stuur. Ze zijn nodig om een airco te doen werken, ruitenwissers te activeren als het regent, lichten te laten branden als het donker wordt en een (elektro)motor te laten draaien. Met de chips valt de motor automatisch stil voor het rode licht en start die weer als u gas geeft, is de auto in staat om verkeersborden te lezen, gps-satellieten te bereiken, automatisch te remmen bij plotse file en hebben chauffeurs hulp bij het parkeren. Sommige auto's parkeren de wagen met behulp van ingenieuze chips zelfs helemaal zelf. Als u ondanks alles toch uw wagen total loss rijdt, dan belt hij in sommige gevallen zelf de hulpdiensten. Opnieuw met behulp van chips.

PlayStation

Het chiptekort treft meer dan alleen de auto-industrie. De spelcomputer PlayStation 5 is amper te krijgen omdat zijn Japanse producent Sony er te weinig van kan produceren. Wie een smartphone wil kopen, moet door de chiptekorten soms weken wachten of meer betalen. Telenet wil zijn oude tv-decoders vervangen, maar dat loopt vertraging op omdat het er te weinig kan krijgen.

Het chiptekort ontstond begin 2020 bij de uitbraak van het coronavirus. Landen in de hele wereld gingen in lockdown. De verkoop van auto's kelderde en de chipproducenten beperkten hun productie.

Maar de autoverkoop hernam sneller dan verwacht. Bovendien kochten mensen tijdens de lockdown elektronica vol chips om zich bezig te houden. Denk aan smartphones, televisies, geluidsinstallaties en spelcomputers.