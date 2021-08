Chiptekort legt Volvo Gent opnieuw drie dagen plat

De fabriek in Gent heeft in de eerste helft van dit jaar al vijf dagen niet kunnen draaien door de stokkende aanvoer van chips, essentieel voor de assemblage van hoogtechnologische auto's. Op een totaal van ruim 6.000 zitten zowat 5.000 personeelsleden komende week drie dagen thuis.

'Dat is geen goed nieuws', zegt woordvoerster Barbara Blomme. De productie van gemiddeld 1.000 auto's per dag valt opnieuw dagen stil. 'Maar wij zijn niet de enige. Dit is een mondiaal probleem en wij zijn maar een van de spelers die hinder ondervinden.' Ook in andere fabrieken van Volvo Cars worden de productie en de arbeidsorganisatie aangepast om de schaarse beschikbare chips zo efficiƫnt mogelijk in te bouwen.