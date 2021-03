Chiptekort legt autofabriek Volvo Gent opnieuw stil

Door het wereldwijde tekort aan halfgeleiders voert Volvo Car Gent eind deze week opnieuw een tijdelijke productiestop in. Dat vernam Belga maandag bij het bedrijf. Hoelang de onderbreking zal duren, is nog niet geweten.

De fabriek van Volvo Car in Gent, met 6.500 werknemers de grootste industriële werkgever van Oost-Vlaanderen, kampt sinds de kerstperiode met onzekerheid over de leveringen. In februari lag de band tweemaal stil omdat er onvoldoende halfgeleiders beschikbaar waren. Eind deze week gebeurt dat opnieuw.

Wereldwijd tekort

Met de lockdown en het thuiswerk is de vraag naar chips voor computers en spelconsoles fors toegenomen terwijl ook de auto-industrie sneller dan verwacht aantrekt. Zo is wereldwijd een tekort ontstaan aan chips. Meerdere fabrieken kampen met leveringsproblemen.

Door het globale tekort aan halfgeleiders lassen we eind deze week een productiestop in.

‘We volgen de situatie constant op. Als er afwijkingen zijn, sturen we de productie bij’, zegt woordvoerder Peter D’hoore. ‘Maar voorlopig is dat niet aan de orde. We zorgen ervoor dat de logistieke stromen perfect lopen en dan is het hopen dat er niets misloopt bij de leveranciers. Er is een tekort aan halfgeleiders op de markt. Bij het minste dat gebeurt, kan je getroffen worden.’