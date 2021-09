Chiptekort legt productie bij Audi Brussel twee weken lam

Nog tot eind volgende week vindt in de Audi-fabriek in Brussel geen productie plaats door het aanslepende chiptekort.

De Duitse autobouwer Audi heeft in Brussel opnieuw te kampen met een tekort aan chips of halfgeleiders, de elektronische componenten die in zowat elke wagen te vinden zijn. De productie ligt vanaf vandaag tot eind volgende week stil. In de loop van volgende week wordt de situatie geëvalueerd.

'Dan beslissen we of we de week nadien weer kunnen opstarten', zegt woordvoerder Peter D'hoore. 'Tot dan vallen van de 3.000 werknemers zowat 2.000 terug op tijdelijke werkloosheid.'

Maximaal twee weken

In februari en juni lag de productie bij Audi Brussel al enkele weken stil. 'Door de blijvende chipschaarste kunnen we slechts maximaal twee weken vooruitkijken', zegt D'hoore. 'We verwachten dat de leveringsproblemen zeker nog tot eind dit jaar duren.'

In Brussel worden twee modellen van de Audi e-tron - de eerste elektrische SUV van de Duitse autobouwer - geassembleerd. Die e-wagens zitten propvol halfgeleiders.