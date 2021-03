Chiptekort remt Belgische autoverkoop af

Het tekort aan chips en de productievertragingen in fabrieken laten zich nu ook voelen in de Belgische autoverkoop.

De Belgische autoverkoop heeft opnieuw een zwakke maand achter de rug. In februari werden 36.536 nieuwe auto's ingeschreven, 22 procent minder dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Belgische automobielfederatie Febiac.

De gedeeltelijke sluitingen van showrooms en de economische onzekerheid spelen de automarkt parten sinds de uitbraak van de coronapandemie. Voor het eerst stelt Febiac dat de verkoop ook 'negatief beïnvloed wordt door de actuele vertragingen in de voertuigproductie'. De federatie verwijst daarmee naar de wereldwijde schaarste aan chips, waarvan nieuwe auto's tientallen stuks nodig hebben.

De problemen manifesteren zich onder meer bij Volkswagen. Al in december reduceerde het Duitse concern zijn productie door het nijpende chiptekort. Midden februari viel de fabriek van VW-dochter Audi in Brussel, waar 3.000 mensen werken, een week stil. Deze week ligt de centrale Audi-fabriek in het Beierse Ingolstadt volledig stil.

We hebben het heel moeilijk. Denis Gorteman Topman D'Ieteren Auto

Door de productievertragingen stokt ook de levering van nieuwe auto's. Zo zag Volkswagen zijn verkoop in België vorige maand 35 procent dalen, terwijl premiumdochter Audi de helft minder auto's sleet dan zijn zegevierende concurrent BMW. 'We hebben het heel moeilijk', erkent Denis Gorteman, de topman van de Belgische VW-invoerder D'Ieteren. 'De slechte cijfers zijn te wijten aan de productie, niet aan de bestellingen. Het grootste probleem is de levertermijn, zowel van onderdelen als van nieuwe auto's. Ik vrees dat het probleem in het eerste semester blijft bestaan.'

Piek

Ook het zwalpende Renault, dat zijn Belgische verkoop in februari met 38 procent zag dalen, deelt in de klappen. Renault-CEO Luca de Meo waarschuwde midden februari al voor een moeilijk jaar door corona en de onzekere toevoer van elektronische componenten. 'De piek van het tekort kan in het tweede kwartaal worden bereikt', stelde de Meo. Zelfs als de aanvoer in de tweede jaarhelft verbetert, dreigt Renault in 2021 100.000 auto's minder te kunnen produceren.