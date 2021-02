Chiptekort treft ook Belgische autofabrieken

De wereldwijde rush op halfgeleiders treft de autosector in ons land. Audi Brussels en Volvo Cars Gent hebben geen garanties voor de aanvoer van chips volgende week.

De wereldwijde rush op halfgeleiders treft de autosector in ons land. Chips zijn een cruciaal onderdeel in auto’s, maar ook in pc’s en gameconsoles. De lockdown en het thuiswerk doen de vraag naar die laatste fors toenemen, terwijl de auto-industrie sneller dan verwacht aantrekt. Dat zet de toevoer van chips onder druk.

De grootste autofabrikanten van ons land, Audi Brussels en Volvo Cars Gent, ondervinden dat. Bij Audi Brussels is de situatie het precairst. De fabriek, die twee modellen van de elektrische SUV e-tron produceert, ligt deze week noodgedwongen stil door het tekort aan chips. Het personeel is tijdelijk werkloos. Bij Audi Brussels werken zo’n 3.000 mensen.

Audi Brussels verwacht volgende week te kunnen heropstarten. ‘We hebben geen glazen bol, maar met de informatie die we nu hebben, gaan we ervan uit volgende week weer aan de slag te gaan’, stelt Peter D’hoore, de woordvoerder van de fabriek. Waar het probleem zich exact situeert, is niet meteen duidelijk. ‘De aankoop van microchips wordt centraal aangestuurd, vanuit Duitsland.’

Normaal zijn we tot een maand verzekerd van cruciale onderdelen. Nu bekijken we de situatie dag per dag en uur per uur. Barbara Blomme woordvoerder Volvo Cars Gent

Maar zelfs als de band volgende week weer draait, blijft de situatie ‘kritiek’, erkent D’hoore. Dat is ook hoe Barbara Blomme, de woordvoerder van Volvo Cars Gent, de toestand omschrijft. Volvo, dat met meer dan 6.000 werknemers de XC40 en de V60 bouwt, blijft deze week wel aan de slag. ‘We hebben daarover duidelijke garanties van onze leveranciers’, zegt Blomme.

Over volgende week wenst ze geen voorspellingen te doen. ‘In normale tijden ben je meerdere weken tot zelfs een maand verzekerd van cruciale onderdelen. Sinds kerst viel dat terug naar twee à drie weken, en sindsdien werd die termijn alsmaar korter. Nu bekijken we de situatie dag per dag en uur per uur.’ Volvo Cars Gent voert daarover gesprekken met de chipfabrikanten zelf, wat relatief uitzonderlijk is.

Chinees Nieuwjaar

Ook bij Volvo Cars Gent lag de voorbije weken de productie weleens stil door het gebrek aan halfgeleiders. ‘Op 4 februari hebben we een nachtshift gemist door een tekort.’ Deze week valt de impact mee, mede dankzij het Chinees Nieuwjaar. De chips die niet ingezet worden in de gesloten Chinese fabrieken kunnen ingezet worden in Europa.

De crisis in de bevoorrading treft de autosector wereldwijd. De Amerikaanse autoreus GM laat zijn fabrieken in Kansas, Canada en Mexico tot midden maart op verminderde kracht draaien. Ook Ford, Volkswagen (de moeder van Audi), Honda en Nissan moeten de productie noodgedwongen op een lager pitje zetten. Sectoranalisten voorspellen dat dit jaar minstens 700.000 auto’s minder van de band rollen.

De problemen kunnen nog tot de zomer aanhouden, is te horen in de sector. In meerdere Europese landen zijn de lockdownmaatregelen al verlengd tot maart of zelfs april, waardoor de vraag naar elektronica voor thuiswerk of gaming niet meteen zal wegzakken. De rush van verschillende sectoren op chips blijft nog wel even een kopzorg.