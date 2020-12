Chrysler-erfgenaam probeert fusie met Peugeot te dwarsbomen

Frank B. Rhodes Jr., de achterkleinzoon van Chrysler-oprichter Walter Chrysler, lanceert ter elfder ure een voorstel om Chrysler over te nemen en terug Amerikaans te maken.

Rhodes vraagt aan de Amerikaanse Senaat om zich te verzetten tegen de geplande fusie van Fiat Chrysler met het Franse Peugeot, tot het nieuwe bedrijf Stellantis. Die fusie wordt volgende maandag aan de aandeelhouders ter stemming voorgelegd.

Op de valreep probeert Rhodes de operatie tegen te houden die het autobedrijf van zijn overgrootvader in zijn ogen onder ‘Chinese en buitenlandse controle’ brengt. Dat is een verwijzing naar het belang van ruim 12 procent dat de Chinese autobouwer DongFeng in Peugeot aanhoudt. Voor veel vaderlandslievende Amerikanen, die al met lede ogen moesten aanzien dat Chrysler via de eerdere fusie met Fiat een half Europees bedrijf werd, is dat Chinese aandeelhouderschap een brug te ver.

Rhodes diende bezwaar in bij het Committee of Foreign Investment, dat waakt over de impact van buitenlandse investeringen op de Amerikaanse veiligheid. Hij roept ook Amerikaanse senatoren op om zich tegen de deal te verzetten.