Colruyt opent eerste tankstation voor waterstofauto's

Colruyt wil 35 miljoen euro investeren in projecten rond waterstofauto's. Maar de vraag is of die nieuwe technologie ooit doorbreekt.

Euro 95, Super 98, diesel, AdBlue, CNG (aardgas), elektriciteit én waterstof: in het pompstation van DATS24 in Halle kunnen voortaan alle soorten auto's bijgetankt worden.

Het tankstation is pas de tweede publieke plek in België waar auto's waterstof (geproduceerd van groene energie) kunnen bijvullen. Bijzonder is dat de waterstofpomp deel uitmaakt van een traditioneel tankstation. Een Europese primeur, dixit eigenaar Colruyt.

De supermarktgroep gelooft heilig in alternatieve energiëen. Naast investeringen in windmolens en CNG-auto's, stak het familiebedrijf sinds 2004 al zes miljoen euro in projecten rond waterstof. De komende jaren komt daar nog eens 35 miljoen euro bij.

Rariteit

Veel klanten hoeft Colruyt aan de waterstofpomp niet te verwacht. De voorbije jaren werden in België amper een 20-tal auto's op waterstof verkocht, grotendeels aan Colruyt zelf.

Vlaamse particulieren hebben sinds enige jaren recht op een premie tot 4.000 euro bij de verkoop van een auto op waterstof. Maar de premie is volgens Vlaams minister van Energie Tommelein (Open VLD) tot dusver nog geen enkele keer aangevraagd. 'We hadden gehoopt dat het sneller zou gaan', aldus Tommelein.

Momenteel hebben maar twee automerken een waterstofauto in hun gamma. Hyundai pionierde met de waterstof-SUV ix35, waarvan de Koreaanse autobouwer er 15 verkocht in België. Op het komende Autosalon in januari brengt Hyundai de Nexo (kostprijs: 75.000 euro) uit. Toyota verkocht in België 5 stuks van zijn waterstofauto Mirai (Japans voor toekomst).

20 tankstations

Die minimale belangstelling is aan drie factoren te wijten. De kostprijs van zo'n auto én van waterstof ligt erg hoog. Bovendien zijn er amper tankstations in België: voor Colruyt opende Air Liquide in Zaventem een waterstofpomp.

Volgens het actieplan 'Clean Power for Transport' wil de Vlaamse regering tegen 2020 20 tankstations voor waterstofauto's openen. Colruyt plant tegen 2020 nog 4 nieuwe tankstations in Wilrijk, Gent, Leuven en Luik.

'Maar 20 tankstations wordt moeilijk haalbaar', geeft Tommelein toe. 'Het plan en de visie is er, maar als overheid heb je het tempo niet in de hand.'

Zwaar transport

Auto's die op waterstof rijden, hebben nochtans twee grote voordelen: ze zijn op een paar minuten volgetankt en raken makkelijk 500 kilometer ver.

Maar die twee grote voordelen zijn de voorbije jaren drastisch gekrompen. Autobouwers investeren momenteel massaal in de verbetering van elektrische auto's. Het bereik van e-auto's gaat zienderogen vooruit, het aanbod zal de volgende jaren groeien en de oplaadtijd verkleint. Daarom vrezen tal van experten dat de waterstofauto een doodgeboren kind is zodra de elektrische auto doorbreekt.

Toch is Colruyt een 'believer'. 'Wij denken dat er niet één weg is naar duurzame mobiliteit, maar dat het een combinatie van oplossingen zal worden', zegt Colruyt-CEO Jef Colruyt. 'Waterstof en elektriciteit zijn de toekomst voor zero-emissievoertuigen, maar ook wagens op aardgas en hybridewagens hebben een rol te spelen in de transitieperiode.'