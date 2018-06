Colruyt zet door met aardgasauto's

DATS 24, een dochterbedrijf van Colruyt, opende vandaag het 100e tankstation voor aardgasauto's in BelgiË. 'Dit is de beste overgangstechnologie op weg naar een volledig CO2-neutraal wagenpark.'

CNG, kort voor compressed natural gas oftewel aardgas dat onder zeer hoge druk gecomprimeerd wordt, is in opmars wereldwijd en in België. Intussen rijden er in ons land al 11.000 CNG-auto's rond. Dat is meer dan de volledig elektrische wagens die nu in omloop zijn. De voorbije maanden zijn er bovendien duizenden CNG-auto's besteld die de binnenkort in gebruik worden genomen.

De toenemende populariteit van CNG-auto's is niet onlogisch. De aankoopprijs ervan komt intussen in de buurt van die van dieselauto's. Ze zijn vrijgesteld van verkeersbelastingen en scoren op milieuvlak beter dan de meeste andere technologieën, zelfs beter dan hybride of plug-in hybrides. Enkel volledig elektrische auto's en waterstofauto's doen nog nog beter. Daarbij wordt rekening gehouden met de de uitstoot van CO2, fijn stof en stikstofdioxide.

Besparen aan de pomp

Ten slotte mogen CNG-auto's - in tegenstelling tot LPG-versies - ondergrondse parkeergarages binnen en is tanken een pak goedkoper dan diesel of benzine. 'Op 100 kilometer bespaar je al snel 2 à 2,5 euro', zegt Raf Flebus, directeur van DATS 24. 'CNG-auto's vullen een gat in de markt en zijn met hun groter bereik complementair met e-auto's'.'

Flebus erkent evenwel dat CNG slechts een puzzelstukje in de mobiliteitsdisucssie is en dat het een overgangstechnologie is op weg naar een CO2-neutraal wagenpark met elektrische auto's en waterstofauto's.

Pionier

DATS 24 pionierde in 2011 al met zijn eerste CNG-station. Met de opening van het nieuwe station in de buurt van Leuven staat de teller nu op 60. Dat brengt het totaal in België op 100, waarmee de discussie over de kip en het ei min of meer ten einde is. 'Ook de concurrentie staat niet stil. Meer nog, er begint eindelijk wat te bewegen', zegt Flebus. Onder andere Q8 en Total hebben zich op de markt gestort. Total nam vorig jaar PitPoint over dat actief is in Duitsland, Nederland en België.

DATS 24, dat in totaal 123 tankstations (inclusief klassieke brandstoffen) uitbaat, haalde in het boekjaar 2016/2017 een omzet van bijna 600 miljoen euro. De nettowinst kwam uit op 5,5 miljoen euro. Op het rendement van de CNG-investeringen is het evenwel nog wachten. 'We hebben per station 100 klanten per dag nodig om rendabel te zijn. Dat is nog maar in een tiental punten het geval', klinkt het.