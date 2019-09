Continental bespaart en snoeit in jobs

De Duitse bandenfabrikant Continental gaat fors snoeien in zijn personeel. De impact op de fabriek in Mechelen - waar een 500 mensen werken - is onbekend.

De Duitse bandenfabrikant en leverancier van auto-onderdelen Continental wil tussen 2023 en 2029 elk jaar 500 miljoen euro besparen. Dat zal gebeuren via het schrappen van jobs en het sluiten van fabrieken.

In totaal zullen wereldwijd 20.000 van de 244.000 banen getroffen worden door de 'transformaties', zo kondigde het bedrijf aan. Het gaat om banen die verdwijnen, maar ook om werknemers die overgeplaatst worden naar andere sites van de groep of een ander takenpakket krijgen.

Met de herstructurering wil Continental - met 44 miljard euro omzet een van de grootste leveranciers aan de autonijverheid ter wereld - een antwoord geven op de wereldwijde daling van de autoproductie en de grotere vraag van klanten naar digitale oplossingen. De stijging van de kosten en de daling van de verkoop leidde in augustus al tot een verlaging van de jaarprognose.

20.000 Herstructurering De wereldwijde herstructurering zal een impact hebben op 20.000 van de 244.000 jobs in de groep

Waar de banen juist verdwijnen of veranderen, is nog niet duidelijk. Wel meldt Continental dat 7.000 van de 20.000 getroffen banen zich in Duitsland bevinden. De besparingen zullen een impact hebben op twee sites in Duitsland, twee in de VS, eentje in Italiƫ en eentje in Maleisiƫ, met mogelijk 3.000 jobs die verloren gaan.

In verschillende sites worden deelactiviteiten stopgezet. De fabriek in Virginia wordt volledig gesloten.

Het schrappen van jobs op een site betekent echter niet dat de werknemers automatisch zonder baan komen te zitten, benadrukt Continental. Indien er toch jobs moeten verdwijnen, zal dat gebeuren door het niet vervangen van mensen die vertrekken en, als het echt niet anders kan, door mensen te ontslaan, aldus ceo Elmar Degenhart in het persbericht.

De auto-industrie heeft het moeilijk door de elektrificatie, de handelsconflicten en de brexit. In Duitsland ging de autoproductie in de eerste acht maanden van het jaar met 11 procent achteruit in vergelijking met een jaar eerder, zo blijkt uit cijfers van sectorvereniging VDA.