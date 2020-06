Corona duwt ontslaggolf in autosector op gang

De Franse constructeur Renault, de Belgische VW-invoerder D'Ieteren en de Limburgse toeleverancier VCST kondigen een reeks ontslagen aan. Stevent de autosector af op een megacrisis?

In de Europese autosector druppelen de eerste ontslagen sinds de uitbraak van het coronavirus binnen. D'Ieteren Auto zal tot 211 van 1.705 banen in België schrappen. Dat meldde de Belgische verdeler van de VW-merken woensdag. Zowel bij de invoerder, de concessies als bij de leasetak zijn jobs bedreigd. Het beursgenoteerde D'Ieteren zet ook de invoer van moto's van het merk Yamaha stop.

De Limburgse toeleverancier VCST, die tandwielen maakt voor de autosector, wil 171 van de 427 banen schrappen. Het wil zijn activiteiten terugschroeven en meer inzetten op automatisering om de fabriek in Sint-Truiden rendabel te maken. 'Men misbruikt de coronacrisis om mensen te ontslaan', sneerde vakbondsman Raf Dal Cero (ABVV) tegenover Belga.

Ook bij de constructeurs vallen de eerste ontslagen. Renault kondigde vorige week aan 14.600 jobs te schrappen. Dat Renault als eerste grote autobouwer een herstructurering aankondigt, is geen verrassing. Het bedrijf gaat door een crisis sinds de arrestatie van de voormalige topman Carlos Ghosn en boekte vorig jaar voor het eerst in tien jaar netto in het rood (141 miljoen euro).

Daling

De crisis in de autosector begon in februari, toen Chinese toeleveranciers hun fabrieken sloten. Dat bracht de logistieke keten in Europa in moeilijkheden. Later deden ook de autofabrieken op Europese grond de deuren dicht. Volgens de Europese autofederatie ACEA konden de constructeurs bijna 2,5 miljoen auto's, vrachtwagens, bussen en trucks niet bouwen omdat hun lijnen stillagen. Nochtans willen constructeurs, die tegen hoge vaste kosten aankijken, zoveel mogelijk auto's produceren, om ze dan via de dealers kwijt te raken.

Dat cruciale verkoopkanaal krijgt het almaar benauwder. In België zijn de showrooms sinds begin mei opnieuw open. Maar door het lage consumentenvertrouwen en de dreigende economische crisis blijft de vraag naar nieuwe auto's laag. D'Ieteren Auto verkocht in mei 45 procent minder auto's dan een jaar eerder. Volgens topman Denis Gorteman heeft de reorganisatie 'bijna alles' met corona te maken. 'De Belgische markt is volledig onverwacht 35 procent gedaald', zegt hij. 'Bovendien veranderen de behoeften van de klanten. Ze doen meer aan telewerk, waardoor ze minder met de auto rijden en minder naverkoop nodig is.'

De automobielfederatie Febiac noteerde in mei 32 procent minder inschrijvingen dan een jaar eerder. Maar die inschrijvingscijfers omvatten vooral wagens die op het Autosalon begin dit jaar werden besteld. Volgens sommige partijen herstelt de verkoop razendsnel. 'De verkoop in mei was veel beter dan verwacht', zegt Axel Moorkens van Hyundai-invoerder Alcopa. 'We waren te pessimistisch.' Stockwagens gaan bij verschillende merken met grote kortingen de deur uit. 'De particuliere klant is vandaag iemand die een zaakje wil doen en uit de stock koopt', zegt Moorkens.

Online

Febiac voorspelt dit jaar niettemin een daling van het aantal inschrijvingen met 35 procent, zowat 200.000 auto's. Dat dreigt grote gevolgen te hebben voor de Belgische dealers. Garagehouders kampen al jaren met flinterdunne winstmarges, terwijl ze massaal moeten investeren in elektrificatie en nieuwe technologieën.

Met de onlineverkoop krijgen dealers een extra concurrent. 'Terwijl we voor corona minder dan één auto per week online verkochten, is dat nu één per dag', vertelt Gorteman. 'Maar ook het verkooptraject wordt digitaal. Klanten komen enkel nog naar de showroom voor een testrit en om te tekenen.'

We hebben het einde van de crisis nog niet gezien. Jean-Christophe Seynaeve Eigenaar VCST