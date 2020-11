'Corona hakt er bij taxi's zwaarder in dan komst van Uber'...

De taxi-app Uber plant vanaf maandag haar vlag in Antwerpen, Gent en Leuven. Het is voor taxibedrijven uit die regio's de druppel die de emmer kan doen overlopen. 'We zijn nu al in overlevingsmodus.'

Ergens halfweg het gesprek moet Koen Van Oorschot, de voorzitter van de Antwerpse Provinciale Taxi Unie en zaakvoerder van Antwerp Tax, een andere lijn nemen. Vertegenwoordigers van Uber. Ook later op de week is er overleg. In de taxiwereld staan weinigen nog te kijken van de komst van de Amerikaanse concurrent - of collega? - naar Vlaanderen. In 2014 al landde Uber in Brussel. Later volgde de luchthaven van Zaventem. Een nieuw Vlaams taxidecreet zette begin dit jaar de deur open voor Uber-ritjes in Vlaanderen.

De lancering liet nog tot volgende maandag op zich wachten. Dat had te maken met een regel in het taxidecreet die voorschreef dat wie een taxi bestelde via de Uber-app een kwartier moest wachten tussen het bestellen en het effectieve vertrek. De Vlaamse minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) ruimde die regel op. Wie vanaf maandag in Vlaanderen de Uber-app opent, kan een UberX met een professionele en vergunde chauffeur bestellen. En direct vertrekken.

'De vijftienminutenregel was de factor die ons nog afremde', zegt Laurent Slits, het hoofd van Uber in België. 'We zagen in Vlaanderen vraag naar onze dienst. We hoorden dat in gesprekken met chauffeurs. Maar we hielden ook bij hoe vaak mensen in Vlaanderen onze app openden om te checken of onze dienst al beschikbaar was.' Uit die analyse kwamen Antwerpen, Gent en Leuven naar voren als focussteden. 'In kleinere steden zal de beschikbaarheid wat minder zijn, en zullen er misschien wat langere wachttijden zijn. Maar we hopen snel te groeien.'

Taximarkt

De vraag die Uber ziet, staat in contrast met de ineengestorte taximarkt door de coronacrisis en de lockdowns. 'De coronacrisis is voor taxibedrijven een zwaarder probleem dan de komst van Uber', stelt Van Oorschot. 'Corona hakt zelfs buiten de lockdowns in hun omzet. In de periode tussen de twee lockdowns lag de omzet bij bedrijven in de sector tussen 50 en 70 procent van wat normaal is.' Voor nichespelers, zoals de taxi's van het Antwerpse Havenvervoer (AVH) die focussen op het vervoer van maritiem personeel, betekende de crisis zelfs einde verhaal.

50 à 70% Omzet De taxibedrijven draaiden tussen de lockdowns ongeveer 50 à 70 procent van hun normale omzet.

Met de komst van het nieuwe taxidecreet was het jaar voor de taxibedrijven uitdagend begonnen. De markt ligt erdoor open. De quota van maximaal 1 taxi per 1.000 inwoners vervalt. Ook de tarifering is voortaan vrij. Maar voor taxibedrijven betekende het ook investeringen. 'Elke rit moet gelinkt worden met een database van de overheid. Dat vereist nieuwe boordapparatuur', getuigt Matthias Liekens van Taxi Jenny uit Leuven. Het decreet stuurt ook aan op een vergroening van het wagenpark. 'Ik investeerde daar 150.000 euro in', zegt Van Oorschot.

Beiden tonen begrip voor de regels, net omdat ze het speelveld effenen en ook voor de chauffeurs van Uber gelden. Maar de omzetval en de extra investeringen leiden tot kopzorgen. 'We spreken in onze sector even niet meer over rendabiliteit', getuigt Steve Van Avermaet, de uitbater van het Antwerpse DTM Taxi. 'We zijn nu in overlevingsmodus.' Elk taxibedrijf zoekt op zijn manier wegen om de activiteit weer op te krikken en overeind te blijven in de concurrentie met Uber. 'Lokaal' is daarbij het ordewoord.

Uber-variant

Van Avermaet zette bijvoorbeeld midden oktober een nieuw Antwerps taxibedrijf op onder de naam Beep. Je kan via een app een rit reserveren bij tien wagens tegen een vooraf gekende prijs. Een lokale Uber-variant, dus. 'Maar we waren Uber nipt voor met onze lancering!', lacht hij. 'Uber zal een streepje voor hebben bij de toeristen. We hebben niet zijn marketingbudgetten. Maar we denken dat we met onze variant mensen kunnen aanspreken die vroeger misschien niet zo snel een taxi gebruikten.'

We spreken in onze sector even niet meer over rendabiliteit. Steve Van Avermaet Zaakvoerder DTM Taxi

De klemtoon op lokaal komt er ook uit noodzaak. De reiziger en zakenreiziger zien de binnenkant van de Vlaamse taxi niet meer. 'Een belangrijk deel van onze afzetmarkt was de zakenreiziger', duidt Liekens van Taxi Jenny. 'Je rijdt van de luchthaven naar het hotel, van het hotel naar de conferentiezaal, van de conferentiezaal naar het hotel en dan terug naar de luchthaven.' Dat patroon is volledig weggevallen. Het gros van de ritten van Taxi Jenny zijn nu 'ziekenhuisritten' voor behandelingen in ziekenhuis.