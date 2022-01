Corona remt Fastned amper af

Dankzij de aanhoudende groei van zijn laadpalennetwerk boekte Fastned een fors hogere omzet. Maar winst maken zit er even nog niet in voor de Nederlandse groep.

Hoewel er zich door de strikte coronamaatregelen minder mensen op de weg begaven in Nederland, boekte de specialist in laadpalen voor elektrische wagens een fors hogere omzet in de laatste drie maanden van 2021.

De beursgenoteerde groep, die dit jaar haar tiende verjaardag viert, boekte in het vierde kwartaal een omzet van 4,9 miljoen euro door het opladen van elektrische wagens. Dat is 154 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Fastned rapporteert kwartaal na kwartaal groeiende omzetcijfers nu de verkoop van elektrische wagens volop boomt. Uit cijfers die de Berlijnse data-analist Matthias Schmidt verzameld heeft, bleek dinsdag nog dat er vorig jaar in Europa 1,2 miljoen volledig elektrische wagens werden verkocht. Dat is een stijging met 64 procent ten opzichte 2020.

Daarnaast kan Fastned zijn omzetcijfers verder opkrikken omdat het Nederlandse bedrijf aan een rotvaart nieuwe laadstations opent en tegelijk ook nieuwe markten aanboort.

Eind vorig jaar debuteerde Fastned nog in Frankrijk, dat na Nederland, Duitsland, België, Zwitserland en het VK het zesde land wordt waar de specialist in snellaadpalen actief is. In totaal beschikt Fastned nu over 188 operationele laadstations, 40 procent meer dan een jaar eerder.

Lockdown in Nederland

Die snelle expansie hielp ook om de negatieve impact te compenseren van de striktere coronamaatregelen die de Nederlandse overheid in november heeft ingevoerd. Nu thuiswerk weer de norm is, rijden er minder wagens op de Nederlandse wegen.

+154% hogere omzet Fastned boekte in het vierde kwartaal een 154 procent hogere omzet van 4,9 miljoen euro.

Dat helpt mee te verklaren waarom de omzetgroei die Fastned dinsdag bekendmaakte iets lager is dan de stijging met 163 procent die analisten van ING in het vooruitzicht hadden gesteld. Met 112.000 actieve gebruikers in het vierde kwartaal ligt ook het aantal klanten onder de 125.000 die ING had gepronostikeerd.

Fastned geeft dinsdag geen nettoresultaten in zijn update voor het vierde kwartaal. Maar winst maakt de groep nog lang niet door de torenhoge investeringen die nodig zijn om verder te kunnen groeien. Ook de stijgende energieprijzen knagen aan de marges.