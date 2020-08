Corona wijst autobouwers de weg naar het web

Door lockdown gesloten showrooms hebben de plannen voor internetverkoop bij grote autoconstructeurs versneld.

De Franse autobouwer PSA wil volgend jaar 100.000 stuks van Peugeot, Citroën en Opel online verkopen zonder dat de klant langs de showroom moet passeren. Mercedes-Benz-eigenaar Daimler wil tegen 2025 een kwart van zijn personenwagens via onlinekanalen verkopen.

Over digitale verkoop spreken autobouwers al jaren, maar e-commerce krijgt stevig de wind in de zeilen door het coronavirus. 'Deze tijd onderstreept duidelijk het belang van directe en onlineverkoop', zegt VW-merkenchef Jürgen Stackmann in Financial Times.

De sluiting van garages door lockdowns deed de autoverkoop wereldwijd instorten. Autowebshops reageerden wel creatief. De Italiaanse autobouwer FCA probeerde de verkoop van zijn merken als Fiat aan te zwengelen via Car@Home, een videoconferencetool waarmee concessiehouders contact konden houden met klanten en potentiële kopers. Maar een echte webshop is het niet.

In coronatijden kochten mensen online massaal boodschappen, kledij en zwembaden, maar geen nieuwe wagens. Er is op internet ontzettend veel informatie over auto's te vinden, maar de online autoverkoop staat nog in de kinderschoenen.

Toch is het beeld van mensen die enkele garages bezoeken eer ze de auto van hun dromen hebben gevonden door corona heel snel aan het veranderen, zegt Filip Rylant, de woordvoerder van de autohandelskoepel Traxio. 'De klanten informeren zich beter vooraf en zijn zeer goed voorbereid als ze een showroom binnenstappen. Daar gaat het dan vaak alleen nog om een kennismaking en het sluiten van het contract'.

'Verkopers moeten zich dan ook veel proactiever opstellen en klanten telefonisch of online contacteren', zegt Rylant. Hij merkt op dat spelers als Cardoen of Soco, die niet afhangen van een merk maar nieuwe of bijna nieuwe stockwagens verkopen, daar soms sneller konden op inspelen.

Tesla

Bij veel automerken kan een auto online geconfigureerd worden, maar moet een klant op een gegeven moment toch naar de dealer om het verkoopproces fysiek af te ronden. De eerste stapjes op het internet van de traditionele autoreuzen zijn erg klein in vergelijking met het disruptieve Tesla. Het bedrijf van Elon Musk verkoopt sinds jaar en dag zijn elektrische wagens online. Iedereen vinkt zelf zijn opties aan, er is geen gesjacher meer over toeters en bellen en een ultieme korting. Voor iedereen geldt dezelfde prijs.

Tesla heeft ook geen moeite gedaan om een dealernet uit te bouwen. Het heeft een beperkt aantal flagshipstores en servicepunten. Allemaal in eigen beheer, waardoor het geen cent van zijn marges moet afstaan. In de autosector gaat traditioneel 30 procent van de marge naar de distributeurs, een bedrag dat verdeeld wordt door nationale invoerders en lokale concessiehouders. De directe verkoop die autofabrikanten nu ambiëren is voor een deel gedreven om een groter deel van de verkoopprijs in eigen huis te houden.

Tesla pionierde in 2016 ook met een reservatiesysteem waarbij liefhebbers zich konden aanmelden voor zijn nieuwste Model 3: voor 1000 dollar of euro konden ze een exemplaar reserveren. Beter goed gejat dan slecht bedacht, moeten ze in Wolfsburg hebben gedacht toen Volkswagen vorig jaar een reservatiesysteem voor zijn ID3 opzette. Voor die elektrische wagen bedroeg de reserveringskost 1.000 dollar.

Voor de ID3 gaat Volkswagen op zijn thuismarkt voor het eerst ook een standaardprijs aanrekenen, of die auto nu online wordt gekocht of bij een dealer. Die laatste krijgt geen marge meer die hij kan gebruiken om kortingen te geven en marketingacties te betalen, maar een vaste commissie per afgeleverde wagen. De verwachting is dat als dit experiment slaagt, het veel breder wordt uitgerold. De vraag is dan wat de rol van de dealer wordt.

1,5% Nettomarge dealers De dealers houden in ons land een nettomarge van amper 1,5 procent over op de verkoop van een auto.

Voor sommige dealers kan dat aantrekkelijk zijn, omdat de marges al jaren onder druk staan. Constructeurs zijn minder vrijgevig en dealers moeten veel van hun marge als commerciële geste opofferen om klanten te lokken. 'Vorig jaar lag de nettomarge die de dealers in België overhouden op amper 1,5 procent', zegt Rylant.

In België komt het nog niet zo ver met de ID3. De elektrische Volkswagen, het merk dat hier wordt ingevoerd door D'Ieteren, wordt op 'de klassieke manier' verkocht. 'De Belg gaat nog wel vaak en graag naar de showroom', zegt woordvoerder Jean-Marc Ponteville van D'Ieteren.