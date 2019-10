Coucke haalt Zoute Grand Prix naar Durbuy

In het spoor van Marc Coucke, die lid is van de Zoute Automobile Club, komt er in mei een editie in het Waalse Durbuy. Een maand later volgt een kustrally voorbehouden aan vrouwelijke deelnemers, van Deauville over Le Touquet-Paris Plage naar Knokke. In augustus komt er een ‘Generations Rally’, een rally waarin bijvoorbeeld vader en zoon of moeder en dochter samen rijden. In oktober volgt dan de traditionele Zoute Grand Prix in Knokke, om het jaar in december af te sluiten met een Zoute X-mas Rally.