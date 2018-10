Cruciale week voor bange autobouwers

De discussie over de nieuwe Europese uitstootnormen maakt de autosector zenuwachtig.

In Parijs start deze week de 120ste 'Mondial de l'Automobile'. Maar voor de autobouwers gaat het tweejaarlijkse Autosalon van start onder een slecht gesternte.

Woensdag vindt in het Europees parlement namelijk een belangrijke stemming plaats over de maximale CO2-waarden die nieuwe auto's in de toekomst mogen uitstoten.

De Europese Commissie stelde vorig jaar voor dat de CO2-uitstoot van auto's in 2030 30 procent lager moet liggen tegenover 2021. In 2025 moeten ze al een tussentijdse reductie van 15 procent realiseren.

Maar de commissie Milieu van het Europees parlement trok het cijfer vorige maand voor 2025 op tot 20 procent en voor 2030 tot 45 procent.

Concreet moeten de autobouwers een serieuze inspanning doen om hun CO2-uitstoot te reduceren. Volgens de huidige doelstellingen mogen auto's vanaf 2021 nog maximaal 95 gram CO2 per kilo uitstoten. In 2017 bedroeg de gemiddelde uitstoot van nieuw verkochte auto's in de Europese Unie nog 118 gram CO2 per kilometer.

Ambitieus

'Heel ambitieus maar realistisch', vindt de Belgische automobielfederatie Febiac de nieuwe plannen van de Europese Commissie dan ook.

'We moeten die doelen bereiken op 2 autogeneraties', zegt Michel Martens van Febiac. 'Want de auto's die nu op de tekentafel liggen, komen pas in 2025 op de markt. Terwijl nog helemaal niet duidelijk is of de elektrische auto's betaalbaar worden, er voldoende laadinfrastructuur aanwezig is en de consument zal volgen.'

De Bond Beter Leefmilieu pleit voor meer ambitie. 'Transport, en meer bepaald auto's en bestelwagens, zijn nog altijd de grootste vervuilers', zegt Laurien Spruyt van de Bond Beter Leefmilieu. 'Zonder ambitieuze doelstellingen gaan we heel moeilijk de Vlaamse klimaat- en luchtkwaliteitsdoelen halen.'

Grote druk

Het Europees parlement stemt woensdag over de cijfers. Volgende week buigen de ministers van Leefmilieu zich over de zaak.

Vooral Duitsland en tal van Centraal-Europese landen, die heel wat autofabrieken huisvesten, verzetten zich tegen te ambitieuze doelstellingen.

De Europese autolobby stuurde maandag nog een persbericht uit om het belang van de stemming woensdag te benadrukken. 'Onze industrie wil de shift naar zero-emissievoertuigen maken. Maar deze traditie moet in een graduele, en niet op een abrupte manier verlopen', zei Erik Jonnaert, de Belgische topman van de Europese autofederatie ACEA.

ACEA wees er nog eens op dat de auto-industrie voor heel wat werkgelegenheid zorgt. Aangezien minder mankracht nodig is voor de bouw van elektrische auto's, zou een agressieve verstrenging van de CO2-doelen de Europese arbeidsmarkt impacteren.

Bovendien zou dat de Europese automakers afhankelijk maken van de Aziaten, die een voorsprong hebben in batterijtechnologie, en de Chinezen, die heel wat kobalt- en lithiumvoorraden controleren.

Duitse Dieseltop

Vooral de Duitse autobouwer staan momenteel onder grote druk. De Europese Commissie opende een onderzoek naar kartelafspraken tussen BMW, VW en Mercedes. De CEO van Audi zit al maanden in de gevangenis. En de gevolgen van het Dieselgate-schandaal bij Volkswagen in 2015 zijn nog altijd uitgezweet.

Zo wil de Duitse regering van Angela Merkel deze week op een grote 'Dieseltop' beslissen hoe oude diesels 'properder' moeten worden.

Autobouwers zullen wellicht enkel een korting moeten geven aan klanten die hun oude diesel inruilen voor een nieuwe auto. Maar daarmee is het risico nog niet geweken dat Duitse steden een ban op dieselauto's zullen invoeren om de luchtvervuiling tegen te gaan.

Krimpende markt

Lange tijd konden autobouwers hun massale investeringen in e-mobiliteit betalen met de inkomsten uit de benzine- en dieselverkoop. Maar de dieselverkoop krijgt in heel Europa al maanden klappen.

Bovendien lijkt ook de autoverkoop stil te vallen. Volgens het ratingbureau Moody's zal de wereldwijde autoverkoop in 2018 maar 1,5 procent groeien. 'Maar we zien grote risico's, die de verkoop het komende jaar kunnen beperken, zoals handel- en douanediscussie, stijgende renten en hogere brandstofprijzen.'

De Duitse auto-expert Ferdinand Dudenhöffer verwacht dat de wereldwijde autoverkoop in 2019 voor het eerst sinds 2009 licht zal dalen.

Lagere prognoses

Ook de smeulende handelsoorlogen baren de autobouwers zorgen.

BMW verlaagde vorige week zijn winstdoelstellingen voor dit jaar. De Beierse autobouwer verklaarde die beslissing met de strengere Europese verbruiksnormen en de internationale handelsconflicten.

Voor de zomer kondigde Mercedes-moeder Daimler hetzelfde aan omwille van de smeulende handelsoorlog tussen de VS en China, de twee grootste automarkten ter wereld.

'De big party in de autoindustrie zit in een pauze', analyseert de Duitse auto-expert Ferdinand Dudenhöffer.