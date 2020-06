D'Ieteren Auto zet 211 banen op de tocht

D'Ieteren Auto reorganiseert het bedrijf. Daarbij kunnen in België 211 banen verdwijnen. Dat laat het bedrijf woensdag weten in een persbericht.

'Om de impact van de gezondheidscrisis en de langetermijneffecten ervan op de vraag en het gedrag van de klant op te vangen' wil D'Ieteren zijn transformatie versneld uitvoeren. 'Die transformatie werd ruim een jaar geleden opgestart als antwoord op een markt in volle verandering. Het project zou maatregelen omvatten om de interne structuren en werkmethodes aan te passen aan de nieuwe marktrealiteit en activiteiten die niet langer voldoen aan de behoeften van de concessiehouders of de klanten te transformeren of stop te zetten.'

182 miljoen Nieuwe strategie Een nieuwe strategie kost D'Ieteren tot 2025 zo'n 182 miljoen euro.

Als het project wordt bevestigd, kan dat leiden tot het verlies van 211 banen in België bij D’Ieteren , D’Ieteren Sport en Volkswagen D’Ieteren Finance. De directie zegt dat de digitalisering, de elektrificatie en de automatisering van voertuigen en de nieuwe mobiliteit een structurele afname van de verkoop- en naverkoopactiviteiten veroorzaken. Er is een strategie tot het jaar 2025 vastgelegd. Daarvoor is een wereldwijde investering nodig van 182 miljoen euro.

Daling van de vraag

Door de gezondheidscrisis wordt D'Ieteren Auto geconfronteerd met een forse daling van de vraag, die meer dan waarschijnlijk zal aanhouden. In vergelijking met 2019 zullen de auto- en bedrijfswagenmarkten dit jaar naar verwachting krimpen tot respectievelijk 435.000 en 55.000 nieuwe inschrijvingen. De komende vijf jaar zouden de markten stabiliseren op respectievelijk 450.000 en 60.000 nieuwe inschrijvingen.

De directie heeft de intentie om de activiteiten van de Contact Centers in Kortenberg stop te zetten omdat de concessiehouders grotendeels op lokaal niveau testritten voor klanten organiseren. Het bedrijf is ook van plan geen Yamaha-producten meer in te voeren in België en Luxemburg, een activiteit die wordt uitgevoerd door D'Ieteren Sport. De directie wil een overnemer voor de activiteiten van D'Ieteren Sport te zoeken.

Wet-Renault

De wettelijke informatie- en consultatieprocedure met de personeelsvertegenwoordigers (wet-Renault) is vandaag begonnen. De directie zal 'aandachtig luisteren naar de personeelsvertegenwoordigers, hun vragen beantwoorden en hun tegenvoorstellen evalueren. Na afloop van deze fase zullen de raden van bestuur van de betrokkene entiteiten een beslissing nemen over het voorgestelde project.