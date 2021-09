D'Ieteren-CEO: 'We zoeken verder naar nieuwe overnames'

'De instap van BlackRock bewijst dat we met Belron in de Champions League zitten', zegt D'Ieteren-CEO Francis Deprez.

De holding D'Ieteren blijft op overnamepad. 'We hebben nu vier activiteiten, we zijn nog niet aan een handvol', zegt CEO Francis Deprez bij de presentatie van erg goede halfjaarcijfers.

D'Ieteren heeft een puik eerste halfjaar achter de rug. Ook al is de vergelijking met dezelfde periode vorig jaar door corona weinig realistisch, de omzet steeg met een kwart tot 4,2 miljard euro en de aangepaste winst voor belastingen verdrievoudigde bijna tot 289 miljoen euro.

Belron is en blijft het kroonjuweel van D'Ieteren. De Brusselse holding haalde aan het begin van de zomer een aantal nieuwe aandeelhouders bij Belron binnen, waaronder de fondsengigant BlackRock. Die waarderen Belron, inclusief schulden, op 21 miljard euro. Een stevig bedrag, maar de halfjaarcijfers tonen nog maar eens aan wat voor een cashmachine Belron is. Op een omzet van 2,3 miljard euro draait Belron een operationele winstmarge van 20 procent.

Schermvullende weergave Carglass-moeder Belron is het paradepaardje in de D'Ieteren-holding. ©ID/ Emy Elleboog

En die cijfers gaan nog stijgen, voorspelt Deprez. 'Vanaf volgend jaar is de voorruit van elke nieuwe auto voorzien van allerlei sensoren', zoals regensensoren en lichtsensoren die automatisch de ruitenwissers in gang zetten of de verlichting inschakelen. Bij de vervanging van een voorruit moeten al die sensoren opnieuw worden gekalibreerd. Dat is een even complexe als rendabele activiteit.

Het klassieke kernmetier van D'Ieteren, de import en de verkoop van auto's uit de Volkswagen-groep, heeft het vergeleken met Belron aanzienlijk moeilijker. De grootste directe corona-impact is wel verdwenen, maar in de plaats daarvan is het chiptekort gekomen.

Door een tekort aan chips liggen de productielijnen in autofabrieken om de haverklap stil. Daardoor lopen de levertijden op. Dat noopt D'Ieteren zijn verwachting voor de verkoop van nieuwe auto's in België dit jaar te verlagen van 450.000 naar 430.000. 'De vraag is uitstekend, maar we kunnen niet leveren. Het is voor ons geen verloren verkoop, maar eerder uitgestelde verkoop', zegt Deprez.

D'Ieteren liet een onderzoek uitvoeren bij bijna 4.000 consumenten en 300 bedrijven. Daaruit blijkt dat tegen 2030 waarschijnlijk twee derde van alle verkochte nieuwe auto's in ons land alleen een elektromotor zal hebben. Verder wordt de fiets het op een na belangrijkste vervoermiddel, na de auto.

De schriftjesmaker Moleskine kruipt langzaam uit het dal. Operationeel is de probleemdochter licht winstgevend, maar netto blijft door zware financiële lasten nog altijd een verlies over.

Deals

In de halfjaarcijfers van D'Ieteren zijn de twee grote deals rond TVH Parts en Belron nog niet terug te zien: die werden net na 30 juni beklonken. Begin juli kocht D'Ieteren voor 1,17 miljard euro een belang van 40 procent in de Waregemse leverancier van heftruckonderdelen TVH Parts. Amper een week later volgde de instap van BlackRock en andere investeringsmaatschappijen in Belron. 'De instap van BlackRock bewijst dat we met Belron in de Champions League zitten', zegt Deprez.

Vooral de TVH Parts-deal was cruciaal voor D'Ieteren, dat al jaren een almaar groeiende cashberg van meer dan 2 miljard euro meesleurt. Beleggers ergerden zich mateloos aan dat geld dat werkloos op de rekening stond. Maar ook na TVH Parts is de overnamehonger van Deprez niet gestild. 'We zoeken verder en zoeken actief verder. We hebben nu vier activiteiten (Auto, Belron, Moleskine en TVH Parts): we zijn nog niet aan een handvol.'