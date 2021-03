D'Ieteren beloont beleggers met fors hoger dividend

De Elsense holding trekt haar dividend op van 1,00 euro per aandeel naar 1,35 euro na een jaar waarbij D'Ieteren zichzelf dankzij stevige besparingen en kroonjuweel Belron op de been wist te houden.

Belron, waarin D'Ieteren een belang van 54 procent heeft, is in ons land vooral bekend is van het autoruitenherstelbedrijf Carglass. Het zag in het coronajaar 2020 de omzet val beperkt blijven tot 7,8 procent. Auto’s reden minder kilometers en liepen daardoor ook minder schade en hun ruiten op.

De omzetdaling werd echter ruimschoots gecompenseerd door kostenbesparingen en het feit dat bij steeds meer autoruiten er ook allerlei sensoren (van regensensoren tot verkeersbordencamera’s) opnieuw moeten worden geconfigureerd als de voorruit vervangen wordt. Voor Belron een zeer lucratieve bezigheid. De winst voor belastingen steeg met 48 procent tot 366 miljoen euro. D’Ieteren is voor 55 procent eigenaar van Belron.

Auto

Ook de traditionele kernactiviteit van D’Ieteren, de import en verkoop van auto’s van vooral de Volkswagen Groep (VW, Audi, Skoda, Porsche, Lamborghini) bleef onder de streep rendabel. Het aantal geleverde auto’s zakte met 19 procent, maar dankzij drastische besparingen in marketinguitgaven en een versneld uitgevoerde herstructurering bleef er voor belasting nog eens winst van 52 miljoen euro over, tegenover 122 miljoen euro in 2019.

Moleskine

De schriftjesdochter Moleskine was al voor de coronacrisis een zorgenkind van Het Huis aan de Elsense Maliestraat en die status werd vorig jaar nog maar eens extra bevestigd. Dat het merk qua omzet in het niets valt bij de andere twee divisies, is in deze een geluk bij een ongeluk. De omzet kelderde met 37 procent tot 102 miljoen euro. Treinstations en luchthavens zijn in normale omstandigheden ideale verkoopplekken voor de premium opschrijfboekjes, maar daar bleef het vorig jaar grotendeels stil.

De gehele verkoop via winkels stortte met 64 procent in. Dat kon maar zeer gedeeltelijk worden gecompenseerd door onlineverkoop, die bij Moleskine nog altijd in de kinderschoenen staat. Dankzij stevige kostenbesparingen, waaronder de sluiting van 18 van de 77 Moleskine-winkels, wist D’Ieteren het bloeden wel enigszins te stelpen: van het verlies voor belasting van 93 miljoen euro in 2019, bleef vorig jaar nog 35,4 miljoen euro over. Halverwege vorig jaar schreef D’Ieteren wel nog eens 20 miljoen extra af op zijn luxe-aankoop uit 2016.

Voor de hele groep leverde dat een aangepaste geconsolideerde winst voor belastingen op van 332 miljoen euro, 11 procent meer dan vorig jaar. Netto blijft er een winst over van 232 miljoen euro, bijna 10 procent hoger dan in 2019.

Stijging dividend

Het aandeleninkoopprogramma dat vorig jaar na het begin van de coronacrisis on hold werd gezet, blijft voorlopig ook dit jaar nog in de frigo. Beleggers worden wel beloond met een stevige stijging van het dividend van 1,00 euro per aandeel naar 1,35 euro per aandeel.

Door de verkoop van een stevige brok Belron en zijn belang in autoverhuurder Avis Europe zit D'Ieteren nog altijd op een enorme bulk cash. Eind 2020 was dat 1,45 miljard euro. D'Ieteren-CEO Francis Deprez hield vorig jaar in volle crisis de hand stevig op de knip, maar zit ondertussen wel 'meer prooien, maar de markt is er bepaald niet goedkoper op geworden'.