D'Ieteren brengt autohandel onder in dochterbedrijf

De beursgenoteerde groep D’Ieteren kondigt donderdagavond grote machinaties aan rond zijn autotak D’Ieteren Auto. Het Brusselse bedrijf wil zijn historische activiteit, die momenteel ondergebracht is binnen de nv D’Ieteren, onderbrengen in een dochteronderneming.

In een eerste stap wil D'Ieteren zijn distibutie- en retailactiviteiten in een dochter steken, zodat D'Ieteren Auto een zuster wordt van de autoglashersteller Belron (Carglass), de schriftjesmaker Moleskine en de vastgoedtak D'Ieteren Immo.

In een tweede stap 'overweegt' D'Ieteren Auto om zijn autogarages (D’Ieteren Car Centers genaamd) in het Brusselse gewest, de Porsche Centres in Brussel en Antwerpen en EDI, zijn nieuwe herlaadaanbod voor elektrische voertuigen, eveneens onder te brengen in dochterondernemingen. De nieuwe dochterondernemingen, die tegen 1 januari 2021 opgericht moeten zijn, zouden voor 100 procent eigendom zijn van de nieuw opgerichte dochteronderneming D’Ieteren Auto. De andere garages van D'Ieteren, onder meer in Antwerpen, vallen blijkbaar buiten de plannen.