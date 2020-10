D'Ieteren gunt ex-CEO Miller vette vertrekpremie

Axel Miller kreeg bij zijn ontslag als D'Ieteren-CEO een vertrekpremie van 1,8 miljoen euro, de helft meer dan voorzien.

Toen Axel Miller in april 2019 de beursgenoteerde holding D'Ieteren verliet, gebeurde dat niet in de beste verstandhouding. In een persbericht merkte D'Ieteren op dat hun visie op 'leiderschapsstijl' niet langer samenviel. D'Ieterens jaarverslag van 2019 maakt geen woorden vuil aan het afscheid van Miller, die het bedrijf bijna zes jaar leidde.

Volgens dat jaarverslag had de CEO in principe recht op een vertrekvergoeding van twaalf maanden. Berekend op 2018 zou dat neerkomen op een bedrag van 1,26 miljoen euro: een vast loon van 750.000 euro, een bonus van 400.000 euro en een pensioenbijdrage van 115.000 euro.

Maar D'Ieteren toonde zich financieel een pak guller. De holding gunde 'de vorige CEO', die niet bij naam genoemd wordt, een vertrekpremie van 1,85 miljoen euro, blijkt uit het jaarverslag. Daarmee cashte Miller bij zijn afscheid net geen anderhalf keer zijn jaarsalaris. Navraag leert dat D'Ieteren de vertrekvergoeding niet aan de algemene vergadering moest voorleggen door die onder 18 maanden te houden.

Marktpraktijken

D'Ieteren, dat een traditie van discretie en gouden handdrukken kent, motiveert de verhoogde vertrekpremie met de uitstekende prestaties van Axel Miller. 'Dit bedrag is gerechtvaardigd wegens de vergelijkbare marktpraktijken en de goede prestaties van de vennootschap tijdens de periode waarin de vroegere CEO in dienst was', staat in het jaarverslag.

Dexia

Miller raakte in België bekend als CEO van Dexia. Toen de bank in 2008 door de internationale bankencrisis in financiële moeilijkheden kwam, moest de Belg opstappen onder druk van de Franse regering. De Fransen dwongen Miller af te zien van zijn ontslagvergoeding van 3,7 miljoen euro. Uiteindelijk kende de raad van bestuur van Dexia de jurist een premie van 825.000 euro toe, wat overeenkwam met zijn jaarsalaris.