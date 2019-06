D'Ieteren heeft 1 miljard veil voor één grote Europese prooi

De Brusselse holding D'Ieteren zoekt één grote overnameprooi om haar enorme cashberg in te zetten. 'We willen niet saucissoneren.'

Een Europese kampioen met grote ambities. In zo'n bedrijf wil D'Ieteren meer dan 1 miljard euro investeren. Dat bleek donderdag op de algemene vergadering van de Brusselse autogroep.

Sinds de verkoop van zijn belang in de autoverhuurder Avis Europe in 2011 zit D'Ieteren op een enorme cashberg van 1,1 miljard euro. 'Dat is het budget voor de overname die we zoeken', zei financieel directeur (CFO) Arnaud Laviolette.

Laviolette schetste op vraag van een aandeelhouder de contouren van de gezochte prooi. 'We zoeken een overname van een zekere taille. We kunnen meer dan 1 miljard euro met eigen middelen investeren. Ons doel is dat geld in één bedrijf te steken. We willen niet saucissoneren, maar een one shot doen. Daarom moeten we erg letten op de prijs.'

D'Ieteren richt zijn vizier vooral op Europa. 'We zoeken een bedrijf met groeimogelijkheid en een grote geografische voetafdruk', zei de CFO. 'Bijvoorbeeld een Europese kampioen die wil expanderen naar Azië of Noord-Amerika.'

Twee keer mislukt

Voorzitter Nicolas D'Ieteren gaf aan dat een op een til zijnde deal al twee keer mislukte omdat D'Ieteren twijfels had over de groeimogelijkheden van het bedrijf. 'We zijn een familiaal bedrijf. We geven ons geld niet aan gelijk wat uit, maar enkel aan een bedrijf waarin we geloven.'

Laviolette gaf opnieuw toe dat de zoektocht moeilijk loopt. 'We bekijken enkele dossiers. We zitten in een markt met weinig verkopers en veel kopers. Er zit veel geld in de markt. Het is moeilijk een overname te vinden tegen een enthousiasmerende prijs. Het milieu is redelijk gevaarlijk.'

D'Ieteren sloot uit dat het bedrijf voor de overname vers kapitaal zou ophalen bij zijn aandeelhouders. 'We hebben veel cash en we verwachten dat dat voldoende is voor de taille waar we naar kijken', zei Laviolette. 'We kunnen ons ook associëren met andere families of investeerders, zoals we deden met Belron (Carglass) en Avis. Bovendien is lenen vandaag interessant, zodat we ook schulden kunnen aangaan. Daardoor kunnen we mikken op een aanzienlijke investering.'

Nicolas D'Ieteren, een telg van de zevende generatie, maakte duidelijk geen zin te hebben eigen aandelen in te kopen zolang het geld op de bank staat. 'Op financieel gebied zou dat zin hebben', zei de voorzitter. 'Maar als we aandelen kopen, is dat een bewijs van een gebrek aan ideeën. We willen ons geld investeren in de toekomst.'

Axel Miller

Voor het eerst omschrijft D'Ieteren de contouren van de nieuwe prooi zo duidelijk. Voormalig CEO Axel Miller kwam twee jaar geleden op de investeerdersdag in Londen niet verder dan een vage omschrijving, waarbij hij 'culturele nabijheid', 'maatschappelijke impact' en 'human energy' als cruciale waarden vermeldde.